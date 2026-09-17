63-летняя Деми Мур кардинально изменила прическу (фото)

63-летняя американская актриса Деми Мур посетила показ Thom Browne в рамках Недели моды в Нью-Йорке с прической "боб" длиной до подбородка — это кардинальное изменение по сравнению с её привычными длинными волосами.

Деми дополнила свой новый образ нарядом от Thom Browne с головы до ног (стилист — Брэд Горески), состоящим из миди-юбки из прозрачной органзы, рубашки, галстука, жакета из органзы и бомбера — и всё это в чёрном цвете.

Деми Мур сменила прическу

Знаменитость также выбрала черно-белые туфли на каблуках, темную сумку и очки в массивной оправе. Ногти Мур были накрашены в яркий огненно-красный цвет, который гармонировал с тонкими полосками на одежде от дизайнера.

Хотя в прошлом Деми экспериментировала с более короткими прическами, используя парики и искусные приёмы укладки, она неоднократно заявляла, что не планирует на самом деле обрезать свои длинные волосы.

Видео дня

Деми Мур сменила прическу Фото: Demi Moore/Instagram

"Я очень ценю эту длину", — сказала номинантка на премию "Оскар" изданию People.

Дэми признавалась, что в конце дня любит распускать волосы и смотреть, как они спадают ниже талии: "Это ощущение, будто возвращаешься домой".

Деми Мур Фото: Demi Moore/Instagram

Однако уже через месяц после этого Мур появилась на показе Gucci в рамках Недели моды в Милане с прической "боб" с эффектом мокрых волос, держа на руках своего любимого песика Пилафа.

У Деми Мур обычно длинные волосы Фото: demimoore/instagram

"Возможность поэкспериментировать и открыть в себе новую грань личности", — так актриса описала смену имиджа на мероприятии бренда Kérastase в марте, назвав это временное перевоплощение "невероятным моментом".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Деми Мур появилась в образе, напоминающем культовую героиню Тринити из фильма "Матрица".

Американская актриса всегда выглядит безупречно, свежо и сияюще, а особое внимание публики привлекли её невероятно гладкие и ухоженные руки.

Звезда поддержала своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который борется за жизнь.