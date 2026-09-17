63-річна Демі Мур кардинально змінила зачіску (фото)

63-річна американська акторка Демі Мур відвідала показ Thom Browne в межах Тижня моди в Нью-Йорку з бобом довжиною до підборіддя — це кардинальна зміна порівняно з її звичним довгим волоссям.

Свій новий образ Демі доповнила вбранням від Thom Browne з ніг до голови (стиліст — Бред Горескі), що складалося з мідіспідниці з прозорої органзи, сорочки, краватки, жакета з органзи та бомбера — і все це в чорному кольорі.

Демі Мур змінила зачіску

Знаменитість також обрала чорно-білі туфлі на підборах, темну сумку та окуляри в масивній оправі. Нігті Мур були нафарбовані в яскравий вогняно-червоний колір, що гармоніював із тонкими смужками на одязі дизайнера.

Хоча в минулому Демі експериментувала з коротшими зачісками, використовуючи перуки та майстерні прийоми укладання, вона неодноразово заявляла, що не планує насправді обрізати своє довге волосся.

Видео дня

Демі Мур змінила зачіску Фото: Demi Moore/Instagram

"Я дуже ціную цю довжину", — казала номінантка на премію "Оскар" виданню People.

Демі зізнавалася, що наприкінці дня любить розпускати волосся й бачити, як воно спадає нижче талії: "Це відчуття, ніби повертаєшся додому".

Демі Мур Фото: Demi Moore/Instagram

Однак уже за місяць після того Мур з’явилася на показі Gucci під час Тижня моди в Мілані із зачіскою "боб" з ефектом мокрого волосся, тримаючи на руках свого улюбленого песика Пілафа.

У Демі Мур зазвичай довге волосся Фото: demimoore/instagram

"Можливість поекспериментувати й відкрити в собі нову грань особистості", — так акторка описала зміну іміджу на заході бренду Kérastase у березні, назвавши це тимчасове перевтілення "неймовірним моментом".

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Демі Мур з’явилася в образі, що нагадав культову героїню Трініті з фільму "Матриця".

Американська акторка завжди виглядає бездоганно, свіжо та сяюче, а особливу увагу публіки привернули її неймовірно гладкі та доглянуті руки.

Зірка підтримала колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться за життя.