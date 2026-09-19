Время остановилось еще в СССР: женщина купила дом в деревне без воды и канализации (фото)

Супруги из Киева решились переехать из города в деревню, однако желанная тишина обернулась для них настоящим испытанием на выносливость. Новый дом оказался законсервированной "капсулой времени" с бытом позапрошлого века — без водопровода, канализации и малейших удобств.

Маричка и её муж давно вынашивали план сбежать от городской суеты в собственный дом где-нибудь в деревне. Когда удалось найти подходящий вариант, сделку оформили без промедления. Фокус обратил внимание на их историю.

Снаружи кирпичный дом выглядит вполне обычно, а вот внутри супругов ждал настоящий музей советской эпохи, который никто не удосужился обновить за десятилетия.

Обзор дома

В гостиной — старенький сервант, детский синтезатор, ковёр, который, судя по всему, помнит ещё прошлый век, и подозрительные мешки с мусором неизвестного происхождения.

Обзор дома в деревне Фото: Instagram

В спальне нас встречают кресло-качалка, буквально старые одеяла и подушки, а также старый ламповый телевизор на тумбочке — сцена, достойная декораций к фильму ужасов.

Супруги купили дом в деревне Фото: Instagram

На кухне можно увидеть облупившуюся зелёную краску, оголенную проводку, самодельный крючок для полотенец в форме детских ладошек, газовую плиту и мебель тех времён.

Главная проблема — не хлам, а коммуникации

Гораздо серьезнее, чем беспорядок, оказалось то, чего в доме просто нет. Централизованного водоснабжения и канализации здесь не предусмотрено, то есть, помимо расчистки завалов, семье придется с нуля прокладывать все инженерные сети.

Маричка передала своё настроение одной выразительной фотографией: селфи в старом овальном зеркале на фоне облупившейся зелёной стены.

Маричка приступает к работе Фото: Instagram

Руки не опускают

Несмотря на отчаяние от увиденного, хозяйка не собирается сдаваться: она воспринимает ситуацию как вызов, который нужно принять с хладнокровием. Супруги уже приступили к расчистке гор старых вещей, а следующим шагом станет вызов строительной бригады, которая оценит, во сколько обойдётся прокладка водопровода и канализации.

Напомним, ранее Фокус писал:

Семья переселенцев купила дом во Франции всего за 10 тысяч евро, в трёх часах езды от побережья океана. Елена и Дмитрий признались, что искали жильё сознательно не на самом берегу, а на приемлемом расстоянии от него.

Еще один украинец также решился на переезд в деревню в прошлом году и приобрел дом в Одесской области за 7 тысяч долларов. С учетом сопутствующих расходов общая сумма вложений составила 9 тысяч долларов.

А харьковчанка, которая до полномасштабного вторжения жила в центре города и нанимала людей для работы по дому, после переезда в деревню в Карпатах была вынуждена осваивать сельскую жизнь с нуля, однако в итоге не только привыкла к новому месту, но и открыла собственное дело.