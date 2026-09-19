Зупинився час ще в СРСР: жінка купила хату в селі без води і каналізації (фото)

Подружжя з Києва наважилося на переїзд із міста в село, проте омріяна тиша обернулася для них справжнім випробуванням на витримку. Новий будинок виявився законсервованою "капсулою часу" з побутом позаминулого століття – без водопроводу, каналізації та найменших зручностей.

Марічка та її чоловік давно виношували план втекти від міської метушні у власний будинок десь на селі. Коли вдалося знайти підходящий варіант, угоду оформили без зволікань. Фокус звернув увагу на їхню історію.

Зовні цегляна хата виглядає цілком звично, а от усередині на подружжя чекав справжній музей радянської епохи, який ніхто не турбувався оновити за десятиліття.

Огляд будинку

У вітальні – старенький сервант, дитячий синтезатор, килим, що, судячи з усього, пам'ятає ще минулий вік, та підозрілі мішки зі сміттям невідомого походження.

Огляд будинку в селі Фото: Instagram

Спальня зустрічає кріслом-гойдалкою, буквально старими ковдрами й подушками, та старим ламповим телевізором на тумбочці – сцена, гідна декорацій до фільму жахів.

Подружжя купило хату в селі Фото: Instagram

На кухні можна побачити облуплену зелену фарбу, оголену проводку, саморобний гачок для рушників у формі дитячих долоньок, газову плиту та меблі з тих самих часів.

Головна проблема не мотлох, а комунікації

Куди серйозніше за захаращеність виявилося те, чого в будинку просто немає. Централізованого водопостачання та каналізації тут не передбачено, тобто, крім розбирання завалів, родині доведеться з нуля прокладати всі інженерні мережі.

Свій стан Марічка передала однією промовистою фотографією: селфі в старому овальному дзеркалі на тлі обдертої зеленої стіни.

Марічка береться до роботи Фото: Instagram

Руки не опускають

Попри відчай від побаченого, здаватися господиня не збирається: вона сприймає ситуацію як виклик, який потрібно прийняти з холодною головою. Подружжя вже взялося розгрібати гори старих речей, а наступним кроком стане виклик будівельної бригади, яка оцінить, скільки коштуватиме провести воду й каналізацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Родина переселенців купила будинок у Франції всього за 10 тисяч євро, за три години їзди від узбережжя океану. Олена та Дмитро зізналися, що шукали житло свідомо не на самому березі, а на прийнятній відстані від нього.

Ще один українець також зважився на переїзд у село минулого року та придбав хату в Одеській області за $7 тисяч. Із урахуванням супутніх витрат загальна сума вкладень вийшла на рівні $9 тисяч.

А харків'янка, яка до повномасштабного вторгнення мешкала в центрі міста й наймала людей для хатньої роботи, після переїзду в село в Карпатах змушена була освоювати сільський побут із нуля, проте зрештою не лише звикла до нового місця, а й відкрила власну справу.