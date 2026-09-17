Стала популярной в 40 лет: как менялась внешность Алены Омаргалиевой (фото)
17 сентября украинская певица отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 41 год. Настоящий пик её карьеры пришёлся на время полномасштабной войны, когда знаменитость решила работать над собственным проектом.
Звезда ещё с детства участвовала во многих песенных конкурсах и блистала на сцене школы. Как Алена Омаргалиева добилась успеха — читайте в материале Фокуса.
Начало карьеры Омаргалиевой
После окончания школы певица поступила в эстрадно-цирковое училище. Её отец Константин всегда вкладывал деньги в развитие карьеры дочери и всегда был рядом во время выступлений на песенных конкурсах.
В 2009 году Омаргалиева вместе с певицей Микой Ньютон получила звание "Лучший женский R&B-вокал Украины" на фестивале "Черноморские игры".
Впоследствии артистка познакомилась с Юрием Толоконниковым (Тамерлан). Они начали сотрудничество и создали проект TamerlanAlena. Их первый хит — "Хочу с тобой". Именно в этот период дуэт начал пользоваться серьёзным успехом.
Работа переросла в отношения
Несмотря на все рабочие моменты, Тамерлан и Алена влюбились друг в друга. Как вспоминала певица, в какой-то момент пара поняла, что хочет чего-то большего, чем просто дружба и коллегиальные отношения.
В 2013 году звезды поженились. В конце 2014 года у них родился сын Тимур.
В начале полномасштабной войны Алена с сыном на некоторое время уехали из Украины, но впоследствии вернулись. Тем временем Тамерлан начал заниматься военным делом и помогать ВСУ, чем и занимается до сих пор.
Пик карьеры в 40 лет
Проект TamerlanAlena сейчас приостановлен, так как у Тамерлана нет времени заниматься дуэтом и песнями. В 2022 году Омаргалиева решила начать сольную карьеру. Первым хитом, который стал вирусным, стала песня "Мужчина".
Впоследствии знаменитость начала записывать песни с известными артистами, а также выпустила нашумевший трек "Не пьяная — влюбленая" при участии ансамбля "Кралица".
В 2026 году Алена продолжает записывать новую музыку, которая приводит её поклонников в восторг.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Алена Омаргалиева призналась, что поддерживает отношения со свекровью, которая живёт в России. Известно, что её муж Тамерлан родился в Саратове.
- В 2024 году разлетелись слухи о разводе певицы и Тамерлана, но звезда расставила все точки над "i". Артистка подчеркнула, что даже несмотря на редкие встречи из-за войны, их отношения остаются романтическими.
Кроме того, Алена Омаргалиева опубликовала в своих соцсетях трогательное видео из-за кулис перед концертом, на котором она целует своего сына в губы. Обычный ритуал поддержки перед выходом на сцену вызвал бурную и неоднозначную реакцию среди её подписчиков.