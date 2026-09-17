Стала популярною у 40 років: як змінювалась зовнішність Альони Омаргалієвої (фото)

Українська співачка 17 вересня святкує день народження. Знаменитості виповнився 41 рік. Справжній пік її кар’єри почався під час повномасштабної війни, коли знаменитість вирішила працювати над власним проєктом.

Зірка ще з дитинства брала участь у багатьох пісенних конкурсах та сяяла на сцені школи. Як Альона Омаргалієва прийшла до успіху – читайте у матеріалі Фокусу.

Початок кар’єри Омаргалієвої

Після закінчення школи співачка вступила до естрадно-циркового училища. Її батько Костянтин завжди вкладав гроші у розвиток кар’єри доньки та був поряд під час виступів у пісенних конкурсах.

Омаргалієва у дитинстві Фото: Instagram

У 2009 році Омаргалієва зі співачкою Мікою Ньютон отримала звання "Кращий жіночий r’n’b-вокал України" на фестивалі "Чорноморські ігри".

Омаргалієва в юності Фото: Instagram Омаргалієва в юності Фото: Instagram

Згодом артистка познайомилась з Юрієм Толоконніковим (Тамерлан). Вони розпочали співпрацю та створили проєкт TamerlanAlena. Їхній перший хіт – "Хочу с тобой". Саме у цей період розпочався серйозний успіх дуету.

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Тамерлан та Альона Омаргалієва Фото: Instagram

Робота переросла у стосунки

Попри усі робочі моменти, Тамерлан та Альона закохались одне в одного. Як згадувала співачка, в якийсь момент пара зрозуміла, що хоче чогось більшого, ніж бути просто друзями та колегами.

У 2013 році зірки одружилися. Наприкінці 2014 року у них народився син Тимур.

Весілля Тамерлана та Альони Фото: Instagram Тамерлан та Альона Омаргалієва з сином Фото: Instagram

На початку повномасштабної війни Альона з сином на деякий час виїжджали з України, але згодом повернулись. Тим часом Тамерлан почав займатись військовою справою та допомагати ЗСУ, що й робить і нині.

Омаргалієва з сином та чоловіком Фото: Instagram

Пік кар’єри у 40 років

Проєкт TamerlanAlena зараз на паузі, оскільки у Тамерлана немає часу займатись дуетом і піснями. У 2022 році Омаргалієва вирішила розпочати сольну кар’єру. Перший хіт, який завірусився, став "Мужчина".

Згодом знаменитість почала записувати пісні з відомими артистами, а також випустила нашумівший трек "Не П’яна — Закохана" за участю ансамблю "Кралиця".

У 2026 році Альона продовжує записувати нову музику, від якої її шанувальники залишаються в захваті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Альона Омаргалієва зізналася, що підтримує стосунки зі свекрухою, яка живе в Росії. Відомо, що її чоловік Тамерлан народився в Саратові.

У 2024 році розлетілися чутки про розлучення співачки та Тамерлана, але зірка розставила всі крапки над "і". Артистка наголосила, що навіть попри рідкісні зустрічі через війну, їхні стосунки залишаються романтичними.

Крім цього, Альона Омаргалієва опублікувала у своїх соцмережах зворушливе відео закулісся перед концертом, де вона цілує свого сина в губи. Звичайний ритуал підтримки перед виходом на сцену викликав бурхливу та неоднозначну реакцію серед її підписників.