Могла бы стать звездой: полиция "повязала" точную копию Дженнифер Лопес (фото)

В Миннесоте, США, снимок женщины, задержанной за кражу, вызвал настоящий резонанс в соцсетях: пользователи единодушно решили, что на фото — Дженнифер Лопес.

Курьезный случай произошел в округе Райт, когда в конце августа арестовали 35-летнюю местную жительницу за мелкую кражу в магазине. История мгновенно разлетелась по сети, обростая шутками о хите певицы "Jenny from the Block".

30 августа полиция задержала 35-летнюю Сайрену Энн Квост из города Сент-Клауд. Женщину обвинили в краже двух комплектов аккумуляторов для электроинструментов на сумму около 580 долларов.

Сайрена Энн Квост нарушила закон Фото: KS - Sheriff's Office

Её удалось поймать благодаря бдительности сотрудника магазина в Монтичелло: он узнал эту женщину — она уже попадала в поле зрения персонала из-за аналогичной кражи несколькими днями ранее.

Квост призналась полиции в содеянном на месте происшествия. Ее задержали по обвинению в серьезном правонарушении, а уже на следующий день отпустили — до суда.

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Казалось бы, обычная история о мелком воре должна была бы остаться незамеченной. Однако всё изменила одна-единственная фотография.

Пользователи заметили в чертах лица задержанной поразительное сходство с мировой поп-дивой Дженнифер Лопес. Социальные сети не удержались и за считанные часы превратили серьезный повод в целый поток шуток.

Певица Дженнифер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Несмотря на эффектную внешность на фото, послужной список Сайрены Энн Квост оказался далек от звездного блеска. Онлайн-реестры свидетельствуют: нынешнее задержание — далеко не первая её стычка с законом. Ранее женщина уже имела дела с полицией из-за хранения наркотиков, вождения в нетрезвом состоянии, побега от правоохранителей, предоставления поддельных документов, а также многочисленных нарушений правил дорожного движения.

Сама Дженнифер Лопес пока решила промолчать и никак не отреагировала на появление своей неожиданной "криминальной двойницы".

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Кроме того, наряд певицы на одном из публичных выходов поразил поклонников: особое внимание привлекла изысканная коса, оплетенная вокруг головы, — прическа, которая мгновенно напомнила украинцам о фирменном образе Юлии Тимошенко.

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