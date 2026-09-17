Могла стати зіркою: поліція "пов'язала" точну копію Дженніфер Лопес (фото)

У Міннесоті, США, знімок затриманої за крадіжку жінки перетворився на справжню сенсацію в соцмережах: користувачі одностайно вирішили, що на фото — Дженніфер Лопес.

Курйоз стався в окрузі Райт, коли наприкінці серпня заарештували 35-річну місцеву мешканку за дрібну крадіжку в магазині. Історія миттю розлетілася мережею, обростаючи жартами про хіт співачки "Jenny from the Block".

30 серпня поліція затримала 35-річну Сайрену Енн Квост із міста Сент-Клауд. Жінку звинуватили у крадіжці двох подвійних наборів акумуляторів для електроінструментів на суму близько $580.

Сайрена Енн Квост порушила закон Фото: KS - Sheriff's Office

Спіймати її вдалося завдяки пильності працівника магазину в Монтічелло: він впізнав жінку – вона вже потрапляла у поле зору персоналу через подібну крадіжку кількома днями раніше.

Квост зізналася поліції у скоєному на місці. Її затримали за звинуваченням у серйозному правопорушенні, а вже наступного дня відпустили – до суду.

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Здавалося б, звичайна історія про дрібного крадія мала б залишитися непоміченою. Одначе все змінило одне-єдине фото.

Користувачі побачили у рисах затриманої разючу схожість зі світовою поп-дівою Дженніфер Лопес. Соцмережі не втрималися і за лічені години перетворили серйозний привід на суцільний потік жартів.

Співачка Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Попри ефектну зовнішність на фото, послужний список Сайрени Енн Квост виявився далеким від зіркового глянцю. Онлайн-реєстри свідчать: нинішнє затримання – далеко не перший її клопіт із законом. Раніше жінка вже мала справи з поліцією через зберігання наркотиків, водіння у нетверезому стані, втечу від правоохоронців, надання фальшивих документів, а також численні порушення правил дорожнього руху.

Сама Дженніфер Лопес поки що вирішила промовчати й ніяк не відреагувала на появу своєї несподіваної "кримінальної двійниці".

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