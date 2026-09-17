Судья шоу "МастерШеф" усыновил 4-летнего мальчика и опубликовал трогательные фото

Судья шоу "МастерШеф" Алекс Якутов вместе с женой Алешей усыновили мальчика Кирилла. Их сыну 4 года. Ребёнок появился в семье три месяца назад.

Звездный повар уже 20 лет состоит в браке. Пара давно мечтала о ребенке, но у них ничего не получалось. В Instagram (alex_yakutov) Алекс опубликовал трогательные семейные фото.

По словам знаменитости, Кирилл появился в семье 12 июня этого года. Мальчика забрали из Ворзельского дома ребенка.

"Уже три месяца, как этот котик у нас дома. 12 — счастливое число для нас: 12 марта мы поженились, 12 июня Кирюша стал частью нашей семьи", — подписал семейные снимки Якутов.

Семья Алекса Якутова Семья Алекса Якутова Семья Алекса Якутова Сын Алекса Якутова Сын Алекса Якутова Жена и сын Алекса Якутова Сын Алекса Якутова

В интервью "Окна СТБ" пара рассказала, что они вместе уже почти 20 лет. Звезды долго пытались завести ребенка, но у них не получалось. Поэтому Алекс и Аля решили усыновить 4-летнего Кирилла.

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Для этого пара прошла нелегкий путь, и это заняло не один год. Жена Якутова вспомнила, что с первых минут встречи с сыном они сразу нашли общий язык.

"Мы очень много лет об этом мечтали. Сейчас он спит с нами, потому что ему важно проводить время с родителями. Важно удовлетворить потребность в том, чтобы спать вместе, обниматься. Он очень активный, любознательный, открытый. Он очень "движовый", как мы говорим", — поделился Алекс с женой.

Сейчас маленький Кирилл уже называет супругов "папа" и "мама" и привыкает к новой семье.

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