Участник шоу "МастерШеф", уехавший за границу, пожаловался на доносы со стороны украинцев (видео)

Украинский блогер и участник шоу "МастерШеф" Роман (ник Нявка) уехал из страны в Германию. Он пожаловался на доносы со стороны украинцев, которые "сдали" его в Джобцентр. Теперь у парня много проблем.

В новом видео в TikTok (pilpeyyka) Роман пояснил, что в настоящее время Джобцентр запросил у него множество документов, подтверждающих его деятельность. Впрочем, по словам блогера, его хейтеры потерпели фиаско.

По мнению тиктокера, украинцы подали на него жалобу в Джобцентр в Германии. В государственном учреждении его попросили предоставить выписки со всех счетов, а также сообщить о доходах от ведения блога.

"Скорее всего, на меня подали донос в Джобцентр. Я так думаю, потому что от меня потребовали предоставить выписки со всех моих счетов, которые у меня есть, и данные о моих доходах в TikTok", — отметил парень.

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К тому же Роман заявил, что сейчас ему угрожают закрыть блог в социальной сети.

"Мне много раз угрожали, что закроют TikTok, сдадут в Джобцентр. Наши люди повсюду. Доброжелатели постарались, молодцы. Но вы просчитались в одном: я ничего не зарабатываю на TikTok", — подчеркнул блогер.

Интересно, что Роман уехал в Германию в начале мая 2026 года. Главная причина — желание жить спокойнее и не находиться постоянно в стрессе из-за войны.

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