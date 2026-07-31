Илона Гвоздева вместе с мужем выехала из Украины (фото)

Украинская танцовщица Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомячуком уехала за границу на летний отдых.

В Instagram победительница шоу "Танцы со звездами" рассказала, что проводит летний отпуск в Болгарии со своим возлюбленным, который работает в ВСУ.

Гвоздева отдыхает с мужем

Знаменитость активно делится снимками из солнечной Болгарии. Это первый совместный отпуск супругов за последние пять лет.

"Первый отпуск с мужем за пять лет! Он не видел моря с начала войны. Каждый день радуется, как ребенок! А я просто наслаждаюсь тем, что ему хорошо! Иногда я думаю, за что именно его люблю? Ни за что, а просто потому, что он со мной! В нём есть то, чего мне иногда не хватает. Наш дуэт дополняет нашу общую картину жизни и придаёт каждому из нас красок, чтобы мы могли сиять вместе", — отметила Илона.

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Илона Гвоздева и Иван Хомячук Фото: Instagram

Муж Гвоздевой работает в ВСУ

Недавно победительница шоу "Танцы со звездами" рассказала, что её муж Иван сменил профессию и теперь работает в ВСУ.

"Муж сейчас работает на объектах критически важной военной инфраструктуры, о которых нельзя много говорить. Он работает в Вооруженных силах Украины. А раньше он занимался кейтерингом", — отметила Гвоздева.

По словам артистки, она не раскрывает подробности службы Ивана из соображений безопасности.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В прошлом году хореограф Илона Гвоздева подала на развод с мужем Иваном Хомьячуком после десяти лет брака.

Впоследствии Гвоздева подтвердила, что действительно подала заявление о разводе, объяснив своё решение накопившимся стрессом, усталостью и эмоциональным истощением. В то же время хореограф заверила, что они с мужем по-прежнему живут вместе.

Кроме того, актриса Ольга Сумская поделилась снимками из летнего отпуска в Турции.