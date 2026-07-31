Ілона Гвоздьова разом із чоловіком виїхала з України (фото)

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хомячуком поїхала за кордон на літній відпочинок.

В Instagram переможниця шоу "Танці з зірками" розповіла, що проводить літню відпустку з коханим, який працює в ЗСУ, у Болгарії.

Гвоздьова відпочиває з чоловіком

Знаменитість активно ділиться кадрами із сонячної Болгарії. Це перша спільна відпустка подружжя за останні пʼять років.

"Перша відпустка з чоловіком за п’ять років! Він не бачив моря з початку війни. Щодня радіє, як дитина! А я просто кайфую від того, що йому добре! Іноді я думаю, за що саме його люблю? Ні за що, а просто тому, що з ним! У ньому є те, чого мені іноді бракує. Наш дует доповнює нашу загальну картину життя і кожному додає барв, щоб світити разом", — зазначила Ілона.

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Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук Фото: Instagram

Чоловік Гвоздьової працює в ЗСУ

Нещодавно переможниця "Танців з зірками" сказала, що її чоловік Іван змінив професію і тепер працює у ЗСУ.

"Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку не можна багато говорити. Працює в лавах Збройних сил України. А раніше він займався кейтерингом", — зазначила Гвоздьова.

За словами артистки, подробиці служби Івана вона не розкриває з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Торік хореографка Ілона Гвоздьова подала на розлучення з чоловіком Іваном Хом'ячуком після десяти років шлюбу.

Згодом Гвоздьова підтвердила, що справді подала заяву на розлучення, пояснивши своє рішення накопиченим стресом, втомою та емоційним виснаженням. Водночас хореографка запевнила, що вони з чоловіком досі живуть разом.

Крім того, акторка Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки в Туреччині.