Учасник "МастерШеф", який виїхав за кордон, поскаржився на доноси від українців (відео)

Український блогер та учасник шоу "МастерШеф" Роман (нік Нявка) виїхав з країни до Німеччини. Він поскаржився на доноси від українців, які «здали» його у Джобцентр. Тепер хлопець має багато проблем.

У новому відео в TikTok (pilpeyyka) Роман пояснив, що наразі Джобцентр затребував від нього багато документів, які підтверджують його діяльність. Втім, за словами блогера, його хейтери зазнали фіаско.

На думку тіктокера, українці зробили на нього донос у Джобцентр у Німеччині. У держустанові його попросили надати виписки з усіх рахунків, а також сповістити про заробіток з блогу.

"Скоріше за все, на мене зробили донос у Джобцентр. Це я так думаю, бо від мене затребували надати виписки з усіх моїх рахунків, які в мене є, і мій заробіток з TikTok", — зазначив хлопець.

До того ж Роман заявив, що наразі йому погрожують закрити блог у соцмережі.

Видео дня

"Мені багато погрожували, що прикриють TikTok, здадуть у Джобцентр. Наші люди всюди. Доброзичливці постарались, молодці. Але проґавили ви в одному, бо я нічого з TikTok не заробляю", — наголосив блогер.

Цікаво, що Роман виїхав до Німеччини на початку травня 2026 року. Головна причина – бажання жити спокійніше та не перебувати постійно у стресі через війну.

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