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Суддя "МастерШеф" усиновив 4-річного хлопчика та показав щемливі фото

Як виглядає Алекс Якутов
Алекс Якутов | Фото: МастерШеф СТБ

Суддя «МастерШеф» Алекс Якутов разом з дружиною Алею всиновили хлопчика Кирила. Їхньому сину 4 роки. Дитинка потрапила до родини три місяці тому.

Зірковий кухар 20 років у шлюбі. Пара довго хотіла дитинку, але у них не виходило. В Instagram (alex_yakutov) Алекс показав теплі фото родини.

За словами знаменитості, Кирило приїхав у родину 12 червня цього року. Хлопчика забрали з Ворзельського будинку дитини.

"3 місяці, як цей котик вдома. 12 — щасливе число для нас: 12 березня ми одружились, 12 червня Кірюша приїхав у родину", — підписав сімейні кадри Якутов.

Алекс Якутов, Аля та Кирило
Сім'я Алекса Якутова
Аля та Кирило
Сім'я Алекса Якутова
Алекс Якутов, Аля та Кирило
Сім'я Алекса Якутова
Кирило - син Якутова
Син Алекса Якутова
Кирило - син Якутова
Син Алекса Якутова
Аля та Кирило
Дружина та син Алекса Якутова
Кирило - син Якутова
Син Алекса Якутова
Алекс Якутов, Аля та Кирило
Аля та Кирило
Алекс Якутов, Аля та Кирило
Кирило - син Якутова
Кирило - син Якутова
Аля та Кирило
Кирило - син Якутова

В інтерв’ю "Вікна СТБ" пара розповіла, що разом вони вже майже 20 років. Зірки довго намагались народити дитинку, але не вдавалося. Тому Алекс та Аля вирішили усиновити 4-річного Кирила.

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Для цього пара пройшла нелегкий шлях і не за один рік. Дружина Якутова згадала, що з перших хвилин зустрічі з сином вони одразу поладнали.

"Ми дуже багато років цього хотіли. Зараз він спить з нами, бо йому важливо набутися з батьками. Важливо закрити потребу у тому, щоб спати разом, обійматися. Він дуже активний, допитливий, відкритий. Він дуже двіжовий, як ми кажемо", — поділився Алекс з дружиною.

Наразі маленький Кирило вже називає пару "тато" та "мама", і адаптується до нової сім’ї.

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