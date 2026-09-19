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"Пусть Бог милует": украинец показал ужин для беженцев в Германии (фото)

Украинский беженец в Германии показал, что у него на ужин
Украинец в Германии | Фото: коллаж Фокус

Украинец показал, как проходит ужин в лагере для беженцев в Гиссене, расположенном в федеральной земле Гессен в Германии.

В своем TikTok (remont_consultatio) мужчина подчеркнул, что благодарен Германии за такую заботу.

Как кормят беженцев в Германии

"Ужин в лагере для беженцев. Город Гиссен, земля Гессен", — сказал автор видео.

Там можно увидеть салат, два кусочка сыра, два кусочка колбасы и хлеб.

"Если кто-то скажет, что этого мало, я понимаю: это не то, это не какой-то там ресторан. Но я хочу сказать, что и так в этом лагере очень много людей, которых принимает Германия, поэтому такой подход — это очень хороший подход к каждому человеку. В Украине даже такого бесплатно не дадут", — подчеркнул украинец.

Мужчина добавил, что если ему этого будет мало, он пойдет в магазин и купит себе еще еды.

Видео дня
Ужин для беженцев в Германии
Ужин для беженцев в Германии
Фото: Instagram
Ужин для беженцев в Германии
Ужин для беженцев в Германии
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди разделились во мнениях по поводу увиденного:

  • "Пусть Бог милует, хорошо, что я не поехал".
  • "Немцы так ужинают. Иногда просто хлеб с маслом и вареньем. Другие традиции, культура".
  • "Я в Украине, но ужинаю примерно так же, только без колбасы и хлеба. Но для мужчин этого мало".
  • "Спасибо и за это! Мы тоже прошли!"
  • "Что ж, если добавить полбуханки хлеба, думаю, голодными не останутся. Вообще там едят меньше, чем мы привыкли".
  • "Если это бесплатно, то это шикарно!"
  • "Вы правы. Главное, что есть чем перекусить".
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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анастасия Колесник, медсестра, которая сейчас живет и работает в Германии, поделилась с Фокусом подробностями о работе в местных условиях.