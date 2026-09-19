"Пусть Бог милует": украинец показал ужин для беженцев в Германии (фото)

Украинец показал, как проходит ужин в лагере для беженцев в Гиссене, расположенном в федеральной земле Гессен в Германии.

В своем TikTok (remont_consultatio) мужчина подчеркнул, что благодарен Германии за такую заботу.

Как кормят беженцев в Германии

"Ужин в лагере для беженцев. Город Гиссен, земля Гессен", — сказал автор видео.

Там можно увидеть салат, два кусочка сыра, два кусочка колбасы и хлеб.

"Если кто-то скажет, что этого мало, я понимаю: это не то, это не какой-то там ресторан. Но я хочу сказать, что и так в этом лагере очень много людей, которых принимает Германия, поэтому такой подход — это очень хороший подход к каждому человеку. В Украине даже такого бесплатно не дадут", — подчеркнул украинец.

Мужчина добавил, что если ему этого будет мало, он пойдет в магазин и купит себе еще еды.

Видео дня

Ужин для беженцев в Германии Фото: Instagram

Ужин для беженцев в Германии Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди разделились во мнениях по поводу увиденного:

"Пусть Бог милует, хорошо, что я не поехал".

"Немцы так ужинают. Иногда просто хлеб с маслом и вареньем. Другие традиции, культура".

"Я в Украине, но ужинаю примерно так же, только без колбасы и хлеба. Но для мужчин этого мало".

"Спасибо и за это! Мы тоже прошли!"

"Что ж, если добавить полбуханки хлеба, думаю, голодными не останутся. Вообще там едят меньше, чем мы привыкли".

"Если это бесплатно, то это шикарно!"

"Вы правы. Главное, что есть чем перекусить".

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