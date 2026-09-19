"Пусть Бог милует": украинец показал ужин для беженцев в Германии (фото)
Украинец показал, как проходит ужин в лагере для беженцев в Гиссене, расположенном в федеральной земле Гессен в Германии.
В своем TikTok (remont_consultatio) мужчина подчеркнул, что благодарен Германии за такую заботу.
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"Ужин в лагере для беженцев. Город Гиссен, земля Гессен", — сказал автор видео.
Там можно увидеть салат, два кусочка сыра, два кусочка колбасы и хлеб.
"Если кто-то скажет, что этого мало, я понимаю: это не то, это не какой-то там ресторан. Но я хочу сказать, что и так в этом лагере очень много людей, которых принимает Германия, поэтому такой подход — это очень хороший подход к каждому человеку. В Украине даже такого бесплатно не дадут", — подчеркнул украинец.
Мужчина добавил, что если ему этого будет мало, он пойдет в магазин и купит себе еще еды.
Реакция сети
В комментариях люди разделились во мнениях по поводу увиденного:
- "Пусть Бог милует, хорошо, что я не поехал".
- "Немцы так ужинают. Иногда просто хлеб с маслом и вареньем. Другие традиции, культура".
- "Я в Украине, но ужинаю примерно так же, только без колбасы и хлеба. Но для мужчин этого мало".
- "Спасибо и за это! Мы тоже прошли!"
- "Что ж, если добавить полбуханки хлеба, думаю, голодными не останутся. Вообще там едят меньше, чем мы привыкли".
- "Если это бесплатно, то это шикарно!"
- "Вы правы. Главное, что есть чем перекусить".
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