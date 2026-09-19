"Хай Бог милує": українець показав вечерю для біженців у Німеччині (фото)

Українець показав вечірній прийом їжі в таборі для біженців у Гіссені, що розташований у федеральній землі Гессен у Німеччині.

У своєму TikTok (remont_consultatio) чоловік наголосив, що вдячний Німеччині за таку турботу.

Як годують біженців у Німеччині

"Вечеря в таборі для біженців. Місто Гіссен, земля Гессен", — сказав автор відео.

Можна побачити салат, два листочки сиру, два листочки ковбаси і хліб.

"Якщо хтось скаже, що це мало, я розумію, це не те, це не якийсь там ресторан. Але я хочу сказати, що і так дуже багато в цьому таборі людей, яких Німеччина приймає, тому такий підхід це дуже гарний підхід до кожної людини. В Україні навіть такого безкоштовно не дадуть", — наголосив українець.

Чоловік додав, що якщо йому цього буде мало, він піде в магазин і купить собі ще їжі.

Видео дня

Вечеря для біженців у Німеччині Фото: Instagram

Вечеря для біженців у Німеччині Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди розділилися у своїх думках щодо побаченого:

"Хай Бог милує, добре, що я не поїхав".

"Німці так вечеряють. Іноді просто хліб з маслом і варенням. Інші традиції, культура".

"Я в Україні, але вечеряю приблизно так, лише без ковбаси та хліба. Але для чоловіка це мало".

"Дякую і за це! Ми теж пройшли!"

"Чого, якщо додати пів буханки хліба, думаю, голодним не залишиться. Взагалі там менше їдять, ніж ми звикли".

"Якщо це безкоштовно, то це шикарно!"

"Ви праві. Головне, що є що перекусити".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

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