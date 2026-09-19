RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Хай Бог милує": українець показав вечерю для біженців у Німеччині (фото)

Український біженець у Німеччині показав вечерю
Українець у Німеччині | Фото: колаж Фокус

Українець показав вечірній прийом їжі в таборі для біженців у Гіссені, що розташований у федеральній землі Гессен у Німеччині.

У своєму TikTok (remont_consultatio) чоловік наголосив, що вдячний Німеччині за таку турботу.

Як годують біженців у Німеччині

"Вечеря в таборі для біженців. Місто Гіссен, земля Гессен", — сказав автор відео.

Можна побачити салат, два листочки сиру, два листочки ковбаси і хліб.

"Якщо хтось скаже, що це мало, я розумію, це не те, це не якийсь там ресторан. Але я хочу сказати, що і так дуже багато в цьому таборі людей, яких Німеччина приймає, тому такий підхід це дуже гарний підхід до кожної людини. В Україні навіть такого безкоштовно не дадуть", — наголосив українець.

Чоловік додав, що якщо йому цього буде мало, він піде в магазин і купить собі ще їжі.

Видео дня
Вечеря для біженців у Німеччині
Вечеря для біженців у Німеччині
Фото: Instagram
Вечеря для біженців у Німеччині
Вечеря для біженців у Німеччині
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди розділилися у своїх думках щодо побаченого:

  • "Хай Бог милує, добре, що я не поїхав".
  • "Німці так вечеряють. Іноді просто хліб з маслом і варенням. Інші традиції, культура".
  • "Я в Україні, але вечеряю приблизно так, лише без ковбаси та хліба. Але для чоловіка це мало".
  • "Дякую і за це! Ми теж пройшли!"
  • "Чого, якщо додати пів буханки хліба, думаю, голодним не залишиться. Взагалі там менше їдять, ніж ми звикли".
  • "Якщо це безкоштовно, то це шикарно!"
  • "Ви праві. Головне, що є що перекусити".
Опитування

Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?

Опитування відкрите до

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анастасія Колісник, медсестра, яка нині живе та працює у Німеччині, поділилася з Фокусом подробицями роботи в тамтешніх умовах.