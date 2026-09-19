"Хай Бог милує": українець показав вечерю для біженців у Німеччині (фото)
Українець показав вечірній прийом їжі в таборі для біженців у Гіссені, що розташований у федеральній землі Гессен у Німеччині.
У своєму TikTok (remont_consultatio) чоловік наголосив, що вдячний Німеччині за таку турботу.
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"Вечеря в таборі для біженців. Місто Гіссен, земля Гессен", — сказав автор відео.
Можна побачити салат, два листочки сиру, два листочки ковбаси і хліб.
"Якщо хтось скаже, що це мало, я розумію, це не те, це не якийсь там ресторан. Але я хочу сказати, що і так дуже багато в цьому таборі людей, яких Німеччина приймає, тому такий підхід це дуже гарний підхід до кожної людини. В Україні навіть такого безкоштовно не дадуть", — наголосив українець.
Чоловік додав, що якщо йому цього буде мало, він піде в магазин і купить собі ще їжі.
Реакція мережі
У коментарях люди розділилися у своїх думках щодо побаченого:
- "Хай Бог милує, добре, що я не поїхав".
- "Німці так вечеряють. Іноді просто хліб з маслом і варенням. Інші традиції, культура".
- "Я в Україні, але вечеряю приблизно так, лише без ковбаси та хліба. Але для чоловіка це мало".
- "Дякую і за це! Ми теж пройшли!"
- "Чого, якщо додати пів буханки хліба, думаю, голодним не залишиться. Взагалі там менше їдять, ніж ми звикли".
- "Якщо це безкоштовно, то це шикарно!"
- "Ви праві. Головне, що є що перекусити".
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