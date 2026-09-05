"Довелось одягатися скромніше": українська біженка – про життя у Франції (фото)

Після випробувань у Німеччині та Словенії українська матуся разом із двома дітьми переїхала до Франції. Вона відверто розповіла Фокусу про тамтешню гостинність, рівність у стосунках, особливості місцевої медицини, побут багатодітних родин та різницю у менталітеті.

Українці продовжують відкривати для себе Європу в умовах війни. Проте досвід переїзду та адаптації у кожній країні унікальний. Героїня нашого інтерв'ю Віта переїхала до Франції у серпні. Жінка зупинилася в містечку Отен у родині, яка виховує п'ятьох дітей.

Про те, чому французів здивував український борщ, як в аптеці роблять аналізи без страховки та чому французьке сімейне життя схоже на "родину мрії" – у матеріалі Фокусу.

Ви переїхали до Франції нещодавно. Якими були ваші перші враження від країни?

– По-перше, французи дуже люблять скромних. Тож довелося одягатися скромніше (сміється).По-друге, це вже друга сім'я, в якій ми зараз живемо, і це просто щирі, добрі люди. Я знаю, що є різні люди в усьому світі як в Україні, так і у Франції, Польщі чи Німеччині. Але ці дві родини мене просто вразили своєю щирістю, турботою та доброзичливістю. Видно, що в сім'ї є повага, кохання і турбота.

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Ви згадали про гостинність і традиційні застілля. Як вас зустрічали та чи куштували господарі українську кухню?

– Ми влаштували вечір української кухні. Зараз мої французи пробують окрошку, борщ і шашлик. Говорили, що це як "інбутік" – поєднання різних смаків. Чоловік куштує і каже: "Very good! Мерсі!".

Також нас вразили культурні відмінності. Наприклад, при зустрічі вони обов'язково цілують у дві щоки: що чоловіки, що жінки. Моя мала стояла просто з такими очима від шоку! Але вони дуже привітні: вітаються завжди й усюди – у супермаркеті, на вулиці, в аптеці. Це відкритий, щирий народ, який дійсно живе і насолоджується життям.

Про рівність у сім'ї та французьких чоловіків

Багато українток, переїжджаючи до Європи, помічають різницю у розподілі побутових обов'язків. Що вас здивувало у французькому побуті?

– Ставлення чоловіків до жінок – це просто шок для мене. Чоловіки дійсно поважають жінок, поважають їхню думку. У них абсолютно довірливі, гарні стосунки.

Ось приклад: у нас гості, я по звичці почала зі столу прибирати, навіть не знаю чого. Встали всі! Чоловік почав завантажувати посудомийку, хоча він господар і це були його гості. Тобто в них немає такого, як у нас часто буває, що прибирання й кухня – це "жіноча робота", а чоловік сидить на релаксі. Тут я навіть бачила навпаки: жінка сидить як королева відпочиває, а чоловік прибирає, готує, приносить щось.

Українка вражена різницею менталітетів Фото: Instagram

У мене був інший досвід: я і працювала в Україні, і забезпечувала чоловіка, та ще й вдома фігачила. Тож для мене це нормальний такий контраст!

Тобто традиційної "патріархальної" напруги в родинах немає?

– Взагалі немає. Ніхто не спорить, хто чим займається, хто бере дитину, хто готує чи прибирає. Хто вільний – той і робить, без жодних скандалів чи питань. Коли ми приїхали в цю родину, де зараз живемо, чоловік чекав нас із дітьми й сам приготував обід.

Віта з дітьми тепер живе у Франції Фото: Instagram

Якщо жінка втомилася, вона піде й буде дивитися телевізор, а чоловік займеться домашніми справами. Ніхто нікого не ґвалтує побутом. Я побувала в цій сім'ї – це дійсно "сім'я мрії". Вони часто збираються з батьками на обіди, кожен готує якусь страву і приносить із собою, п'ють вино, їдять сир, спілкуються, сміються. І головне – ніхто не напевається до неадекватного стану.

Виховання дітей та інцидент на 1200 євро

Ви згадали, що мешкаєте у багатодітній родині. Як французи виховують дітей?

– Родина, в якій ми живемо, має п'ятеро дітей (четверо мешкають з ними). Мене вразило, як спокійно вони спілкуються з дітьми. Я не чую жодних сварок чи криків.

Трапилася навіть така історія: 6-річний малюк зняв кошти – близько 70 євро. Шахраї це помітили й почали знімати гроші далі. Загалом було здійснено платежів на 1200 євро! Ви розумієте, яка це сума і як можна було б "офігеть". Але банк помітив підозрілі транзакції та заблокував їх, тож вони практично нічого не втратили (у суді оскаржуватимуть лише 200 євро).

Але як батьки відреагували на дитину? Вони обоє сіли з ним, спокійно розмовляли, показували на готівці, яка це сума, пояснювали наслідки та що могло б статися. Все без крику, абсолютно спокійно.

Медицина та ціни на життя

Французьку бюрократію та медицину часто критикують. Яким був ваш особистий досвід?

– Мене вразив випадок в аптеці. У мене поки немає місцевого страхування, бо документи ще оформлюються. Виникли проблеми зі здоров'ям, я прийшла в аптеку і сказала, що погано почуваюся, але страховки немає.

Знаєте, що вони запропонували? Здати аналізи прямо в аптеці! У прямому сенсі – мені дали баночку, я зробила аналіз прямо там, вони його перевірили й підібрали правильні антибіотики. Все швидко і якісно. Я була в шоці!

Віта поділилася враженнями про життя у Франції Фото: Instagram

Наші трохи зажралися, розказуючи, як усе погано в Європі. Ті, хто приїхали сюди одразу після початку війни, часто чимось незадоволені. Але коли ми сюди приїхали, ми кажемо: "Вау, це супер!".

Скільки коштує життя у Франції для великої родини?

– Я розпитувала господарів про витрати. Харчування: на родину з двох дорослих і чотирьох дітей на їжу йде приблизно 1500 євро на місяць. Оренда житла: у великих містах ціни різні: і 800, і 1000, і 2000-4000 євро. У нашому містечку Отен квартира площею близько 50 кв. м коштує орієнтовно 700 євро на місяць.

Робота та кар'єра: чи потрібен диплом

Наскільки реально знайти роботу біженцям чи новоприбулим?

– Якщо у Франції ви дійсно талановита та відповідальна людина, ви можете досягти кар'єрного росту навіть без дипломів! Якщо ти не лінивий і стараєшся, тебе швидко просуватимуть по кар'єрній драбині. Єдина й головна умова – це знання мови, що абсолютно нормально.

Французи цінують людей за їхні реальні навички та людські якості.

Про солідарність та підтримку України

Як місцева громада ставиться до українців?

– Нам дуже допомагає місцева французька асоціація. Вони возять продукти, допомагають дитячим будинкам в Україні, опікуються біженцями. Вони навіть допомогли нам із переїздом! Мер нашого міста навіть поділився публікацією про нас у своєму офіційному чаті.

Французи дуже співчувають і дійсно живуть цим родинним теплом. Вони не заморочуються над тим, щоб "ідеально виглядати", як це часто буває в нас. Для них головне – душевний спокій, комфорт і щирість. Жінки ходять у сукнях, з легким макіяжем, усміхаються. На це просто приємно дивитися.

Після складних періодів переїздів я нарешті відчула, що потрапила туди, де є повага, спокій і справжня людська підтримка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Колісник, медсестра, яка нині живе та працює у Німеччині, поділилася з "Фокусом" подробицями роботи в тамтешніх умовах. Зокрема, вона розповіла, що медперсонал там забезпечують усім необхідним – аж до планшетів Apple та ноутбуків.

Учасниця українського шоу "Супермама" відверто показала, в яких умовах насправді живуть українські біженці – жінка не стримувала емоцій на камеру, розповідаючи про пережите.

Ще одна українка, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова до Маґдебурґа, зізналася, що життя в сучасній Україні перетворилося для неї на "тотальний кошмар", і детально пояснила, чому не готова повертатися додому.