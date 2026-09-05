"Пришлось одеваться скромнее": украинская беженка — о жизни во Франции (фото)

После испытаний в Германии и Словении украинская мама вместе с двумя детьми переехала во Францию. Она откровенно рассказала Фокусу о местном гостеприимстве, равенстве в отношениях, особенностях местной медицины, быте многодетных семей и разнице в менталитете.

Украинцы продолжают открывать для себя Европу в условиях войны. Однако опыт переезда и адаптации в каждой стране уникален. Героиня нашего интервью Вита переехала во Францию в августе. Женщина поселилась в городке Отен в семье, которая воспитывает пятерых детей.

О том, почему украинский борщ удивил французов, как в аптеке делают анализы без страховки и почему французская семейная жизнь похожа на "семью мечты" — в материале Фокуса.

Вы недавно переехали во Францию. Каковы были ваши первые впечатления от этой страны?

– Во-первых, французы очень любят скромных людей. Поэтому пришлось одеваться скромнее (смеется). Во-вторых, это уже вторая семья, в которой мы сейчас живем, и это просто искренние, добрые люди. Я знаю, что во всём мире бывают разные люди – как в Украине, так и во Франции, Польше или Германии. Но эти две семьи просто поразили меня своей искренностью, заботой и доброжелательностью. Видно, что в семье царит уважение, любовь и забота.

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Вы упомянули о гостеприимстве и традиционных застольях. Как вас встречали и пробовали ли хозяева блюда украинской кухни?

– Мы устроили вечер украинской кухни. Сейчас мои французы пробуют окрошку, борщ и шашлык. Говорили, что это как "инбутик" – сочетание разных вкусов. Мужчина пробует и говорит: "Very good! Мерси!".

Также нас поразили культурные различия. Например, при встрече они обязательно целуют в обе щеки: и мужчины, и женщины. Моя малышка стояла просто с такими глазами от шока! Но они очень приветливые: здороваются всегда и везде – в супермаркете, на улице, в аптеке. Это открытый, искренний народ, который действительно живет и наслаждается жизнью.

О равенстве в семье и французских мужчинах

Многие украинки, переезжая в Европу, замечают разницу в распределении бытовых обязанностей. Что вас удивило во французском быту?

– Отношение мужчин к женщинам – это просто шок для меня. Мужчины действительно уважают женщин, уважают их мнение. У них абсолютно доверительные, хорошие отношения.

Вот пример: у нас гости, я по привычке начала убирать со стола, даже не знаю, зачем. Все встали! Мужчина начал загружать посудомоечную машину, хотя он хозяин и это были его гости. То есть у них нет такого, как у нас часто бывает, что уборка и кухня – это "женская работа", а мужчина сидит и отдыхает. Здесь я даже видела наоборот: женщина сидит, как королева, отдыхает, а мужчина убирает, готовит, приносит что-то.

Украинка поражена разницей в менталитетах Фото: Instagram

У меня был другой опыт: я и работала в Украине, и содержала мужа, да ещё и по дому возилась. Так что для меня это вполне нормальный контраст!

То есть традиционного "патриархального" напряжения в семьях нет?

– Вообще нет. Никто не спорит, кто чем занимается, кто забирает ребенка, кто готовит или убирает. Кто свободен – тот и делает, без каких-либо скандалов или вопросов. Когда мы приехали в эту семью, где сейчас живём, муж ждал нас с детьми и сам приготовил обед.

Вита с детьми теперь живет во Франции Фото: Instagram

Если женщина устала, она пойдет и будет смотреть телевизор, а мужчина займется домашними делами. Никто никого не заставляет заниматься бытом. Я побывала в этой семье – это действительно "семья мечты". Они часто собираются с родителями на обеды, каждый готовит какое-то блюдо и приносит с собой, пьют вино, едят сыр, общаются, смеются. И главное – никто не напивается до неадекватного состояния.

Воспитание детей и инцидент на сумму 1200 евро

Вы упомянули, что живете в многодетной семье. Как французы воспитывают детей?

– В семье, в которой мы живём, пятеро детей (четверо из них живут с ними). Меня поразило, как спокойно они общаются с детьми. Я не слышу ни ссор, ни криков.

Был даже такой случай: 6-летний малыш снял деньги – около 70 евро. Мошенники это заметили и начали снимать деньги дальше. В общей сложности было совершено платежей на сумму 1200 евро! Вы понимаете, какая это сумма и как можно было бы "вырулить". Но банк заметил подозрительные транзакции и заблокировал их, поэтому они практически ничего не потеряли (в суде будут оспаривать только 200 евро).

Но как родители отреагировали на поступок ребёнка? Они оба сели с ним, спокойно поговорили, показали на наличных, какая это сумма, объяснили последствия и что могло бы произойти. Всё без крика, совершенно спокойно.

Медицина и стоимость жизни

Французскую бюрократию и медицину часто подвергают критике. Каков был ваш личный опыт?

– Меня поразил случай в аптеке. У меня пока нет местной страховки, так как документы ещё оформляются. У меня возникли проблемы со здоровьем, я пришла в аптеку и сказала, что плохо себя чувствую, но страховки у меня нет.

Знаете, что они предложили? Сдать анализы прямо в аптеке! В прямом смысле – мне дали баночку, я сдала анализ прямо там, они его проверили и подобрали подходящие антибиотики. Всё быстро и качественно. Я была в шоке!

Вита поделилась своими впечатлениями о жизни во Франции Фото: Instagram

Наши немного переборщили, рассказывая, как всё плохо в Европе. Те, кто приехал сюда сразу после начала войны, часто чем-то недовольны. Но когда мы сюда приехали, мы говорим: "Вау, это супер!".

Сколько стоит жизнь во Франции для многодетной семьи?

– Я расспрашивала хозяев о расходах. Питание: на семью из двух взрослых и четырёх детей на еду уходит примерно 1500 евро в месяц. Аренда жилья: в крупных городах цены разные: и 800, и 1000, и 2000-4000 евро. В нашем городке Отен квартира площадью около 50 кв. м стоит примерно 700 евро в месяц.

Работа и карьера: нужен ли диплом

Насколько реально найти работу беженцам или вновь прибывшим?

– Если во Франции ты действительно талантливый и ответственный человек, ты можешь добиться карьерного роста даже без дипломов! Если ты не ленишься и стараешься, тебя быстро будут продвигать по карьерной лестнице. Единственное и главное условие – это знание языка, что совершенно нормально.

Французы ценят людей за их реальные навыки и человеческие качества.

О солидарности и поддержке Украины

Как местная община относится к украинцам?

– Нам очень помогает местная французская ассоциация. Они доставляют продукты, помогают детским домам в Украине, заботятся о беженцах. Они даже помогли нам с переездом! Мэр нашего города даже поделился публикацией о нас в своём официальном чате.

Французы очень сочувственны и действительно живут этой семейной теплотой. Они не зацикливаются на том, чтобы "выглядеть идеально", как это часто бывает у нас. Для них главное – душевное спокойствие, комфорт и искренность. Женщины ходят в платьях, с лёгким макияжем, улыбаются. На это просто приятно смотреть.

После сложного периода переездов я наконец почувствовала, что оказалась там, где царит уважение, спокойствие и настоящая человеческая поддержка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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