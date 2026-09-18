Люди купили дом 1900-х годов и только потом узнали, что скрывалось в саду (фото)

Расчищая запущенный сад возле только что приобретённой виллы, супруги из Южного Уэльса (Великобритания) наткнулись на скрытую каменную лестницу, ведущую к неизвестному верхнему участку. Ни в документах на дом, ни при проверке состояния недвижимости перед покупкой ни словом не упоминалось о существовании этой лестницы или второго сада.

Мэтью и Ребекка Томас переехали на виллу Rockleigh весной этого года. Главной привлекательной чертой стали не столько стены здания, сколько живописные окрестности — скала и деревья вокруг усадьбы, построенной примерно в 1900 году.

"Скала и деревья — вот что нас больше всего привлекало, — рассказала Ребекка в TikTok (@rockleighhouse). — Дом стал приятным бонусом, ведь он просто великолепен. Мы всегда мечтали о старинном красивом доме, куда можно было бы принести всевозможные безделушки и сувениры".

По словам хозяйки, вилла была построена где-то между 1890-ми и началом 1900-х годов, однако большинство фактов о её прошлом до сих пор окутаны туманом. "Все, что нам известно, — это то, что когда-то здесь жил управляющий шахтой, а рядом находился старый карьер", — отметила она.

Отец расчищал кусты и наткнулся на ростки

Вскоре после переезда семью ждала настоящая неожиданность. Отец Ребекки, Дэйв, взялся помогать с благоустройством территории и заметил вдоль стены дома небольшие кирпичи, почти полностью скрытые под зарослями.

"Он расчистил ежевику вокруг них и сказал нам, что, похоже, там когда-то были лестницы", — вспоминает Ребекка.

По словам хозяйки, вилла была построена где-то между 1890-ми и началом 1900-х годов Фото: TikTok

Когда кустарник окончательно убрали, под ним обнаружилась каменная лестница, ведущая на приподнятую травянистую террасу — фактически второй, полностью скрытый сад. Ни официальные документы на собственность, ни проверка состояния дома перед сделкой даже словом не упоминали о существовании ни лестницы, ни верхнего участка.

"Мы были в шоке, ведь в наших документах нет ни одного упоминания ни о лестнице, ни о втором саду", — поделилась Ребекка.

Версия о виадуке

Эта находка побудила супругов глубже изучить историю своего поместья. Одна из версий, которую сейчас рассматривают Томасы, гласит, что когда-то лестница вела к историческому виадуку Крамлин, который пролегал непосредственно за домом.

Кто именно является владельцем только что обнаруженного участка, до сих пор остается загадкой. "На данный момент он не принадлежит никому — ни местному совету, ни нам, ни соседям", — рассказала Ребекка.

Пока супруги не спешат с масштабным обустройством новой территории. На первом месте — осторожная расчистка зарослей с заботой о местных обитателях дикой природы. На склоне скалы, по словам Ребекки, уже обосновались овсянки, канюки, белки и, вероятно, дикие мыши, а неподалеку находится естественный водоем, который питает водопад со скалы.

"Мы надеемся сохранить животный мир, обитающий на нашем склоне. У нас здесь целая компания — от оляпок до канюков, белки, кажется, и дикие мыши тоже водятся. Есть пруд, который питается водопадом со скалы, так что там, наверное, тоже кто-то живет — посмотрим, когда расчистим всё как следует", — пояснила хозяйка.

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