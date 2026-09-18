Люди купили будинок 1900-х років і тільки потім дізналась, що приховано в саду (фото)

Розчищаючи занедбаний сад біля щойно придбаної вілли, подружжя з Південного Уельсу, Велика Британія, натрапило на приховану кам'яну драбину, яка вела до невідомої верхньої ділянки. Ні документи на будинок, ні перевірка стану власності перед покупкою жодним словом не згадували про існування цих сходів чи другого саду.

Метью та Ребекка Томас переїхали до вілли Rockleigh навесні цього року. Головною принадою стали не так стіни будівлі, як мальовниче оточення — скеля та дерева навколо маєтку, зведеного орієнтовно у 1900 році.

"Скеля та дерева — ось що нас найбільше приваблювало, — розповіла Ребекка у TikTok (@rockleighhouse). — Будинок став приємним бонусом, адже він просто чудовий. Ми завжди мріяли мати старовинний гарний будинок, куди можна нанести всіляких дрібничок і сувенірів".

За словами господині, вілла була зведена десь між 1890-ми та початком 1900-х років, проте більшість фактів про її минуле досі оповиті туманом. "Все, що нам відомо, — це те, що колись тут мешкав управитель шахти, а поруч був старий кар'єр", — зазначила вона.

Батько розчищав кущі і натрапив на сходи

Справжня несподіванка чекала на родину невдовзі після переїзду. Батько Ребекки, Дейв, узявся допомагати з упорядкуванням території та помітив уздовж стіни будинку невеликі цеглини, майже повністю сховані під заростями.

"Він розчистив ожину навколо них і сказав нам, що, здається, там колись були сходи", — пригадує Ребекка.

За словами господині, вілла була зведена десь між 1890-ми та початком 1900-х років Фото: TikTok

Коли чагарники прибрали остаточно, під ними виявилася кам'яна драбина, яка вела на піднесену трав'янисту терасу — фактично другий, повністю прихований сад. Ані офіційні документи на власність, ані перевірка стану будинку перед угодою навіть словом не натякали на існування ані сходів, ані верхньої ділянки.

"Ми були шоковані, адже в наших документах немає жодної згадки ні про сходи, ні про другий сад", — поділилася Ребекка.

Версія про віадук

Знахідка спонукала подружжя копнути глибше в історію свого маєтку. Одна з версій, яку зараз розглядають Томаси, що колись сходи вели до історичного віадука Крамлін, який пролягав безпосередньо за будинком.

Хто саме є власником щойно виявленої ділянки, залишається загадкою й досі. "На даний момент її не має у власності ніхто — ні місцева рада, ні ми, ні сусіди", — розповіла Ребекка.

Поки що подружжя не поспішає з масштабним облаштуванням нової території. На першому місці — обережне розчищення заростей із турботою про місцевих мешканців дикої природи. На схилі скелі, за словами Ребекки, вже облаштувалися вільшанки, канюки, білки та, ймовірно, дикі миші, а неподалік є природна водойма, яку живить водоспад зі скелі.

"Ми сподіваємося зберегти живність, яка мешкає на нашому схилі. У нас тут ціла компанія — від вільшанок до канюків, білки, здається, і дикі миші теж водяться. Є ставок, який живиться водоспадом зі скелі, тож там, напевно, теж хтось живе — побачимо, коли розчистимо все як слід", — пояснила господиня.

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