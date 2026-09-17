Потап резко ответил Скрипке по поводу украинцев за рубежом: предлагает создать "украинометр"

Скандальный рэпер и продюсер Потап, покинувший Украину, ответил на заявление Олега Скрыпки из рок-группы "Вопли Видоплясова", который резко высказался об украинцах за рубежом.

Олег Скрипка, комментируя недавние скандалы, связанные с Потапом и Настей Каменских, заявил: "Я изучил ситуацию: украинцы за границей — менее украинцы, чем здесь, потому что там Советский Союз, там все эти грузины с прибалтами, с белорусами, с русскими — все "хорошие", все "желают добра", и все говорят по-русски… И это как раз аудитория Потапа и Насти, и они борются за эту аудиторию, и, скорее всего, они посчитали, что эта аудитория для них выгоднее украинской".

Потап, отвечая на это заявление в Instagram, предложил создать "Украинометр".

"Такое приложение, чтобы все скачали, и как только выезжаешь за границу — пик-пик, минус 20 % "украинскости", покупаешь борщ в Варшаве — плюс 5 % кэшбэка…", — сказал рэпер.

Видео дня

"Олег Юрьевич, я, как младший научный сотрудник, хочу выступить с предложением: давайте создадим "Украинометр". Такое приложение, чтобы все его скачали. Выезжаешь за границу — пик-пик — у тебя 20% "украинскости". Вот покупаешь борщ в Варшаве — +5% кэшбэка", — заявил Потап.

Далее Потап обратился к украинкам, которые вывозят своих детей за границу.

"Какая-то женщина, которая увезла своих детей подальше от войны, посмотрит эту передачу и поймет, что она не украинка. А не дай бог где-то в Тбилиси или в Риге, когда она будет покупать кофе, кто-то ответит ей на русском языке — тогда все, можно сдавать паспорт", — заявил рэпер.

Потап также заявил, что в Украине сейчас наблюдается демографический коллапс, и всем нужно объединяться.

"Послушайте классика, он писал: „Украинцы за рубежом, украинцы в Украине, между нами преграды, но все мы желто-синие“. Надо быть вместе", — заявил Потап.

Скрипка пока не ответила на упреки Потапа.

Напомним, что "Фокус" писал: