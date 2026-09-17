Рада решила судьбу Потапа: лишили ли его заслуженного звания

Верховная Рада рассмотрела петицию в отношении известного рэпера Потапа. Его хотели лишить звания заслуженного артиста Украины. Однако решение не было принято.

За постановление проголосовали лишь 198 депутатов. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 сентября.

Потап по-прежнему является заслуженным артистом Украины

Так, в августе этого года была зарегистрирована петиция № 22/269494-эп о лишении Потапа почетного звания "Заслуженный артист Украины" из-за его публичной деятельности во время полномасштабной войны. Его обвинили в популяризации русскоязычного контента, обесценивании украинского языка и сотрудничестве с россиянами.

В результате петиция набрала 25 тысяч подписей, необходимых для её рассмотрения.

17 сентября во время заседания Верховной Рады за постановление проголосовали 198 депутатов из 226. Один депутат выступил против, один воздержался, а 90 не голосовали.

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Решение Верховной Рады о звании Потапа Фото: Телеграм

Таким образом, Потап и по сей день остаётся заслуженным артистом Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потапа и Настю Каменских внесли в международную базу "Миротворец". В анкетах обоих певцов указаны такие пункты, как "провокатор" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Также украинский артист впервые публично рассказал россиянам, как сбежал из Украины в 2022 году. По его словам, он каждый раз пересекал границу официально — по документам от различных министерств или компаний, которые оформляли поездки как благотворительные миссии.

Кроме того, Потап вышел в прямой эфир в Instagram, где пообщался с подписчиками после громкого скандала вокруг его "шутки" о языке. Артист не только намекнул на свое возможное возвращение в Украину, но и эмоционально обратился к критикам.