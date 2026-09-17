Рада вирішила долю Потапа: чи позбавили його заслуженого звання

Верховна Рада розглянула петицію щодо відомого репера Потапа. Його хотіли позбавити звання заслуженого артиста України. Однак рішення не ухвалили.

За постанову проголосували лише 198 депутатів. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради у четвер, 17 вересня.

Потап залишається заслуженим артистом України

Так, у серпні цього року було зареєстровано петицію №22/269494-еп про позбавлення Потапа почесного звання «Заслужений артист України» через його публічну діяльність під час повномасштабної війни. Його звинуватили у популяризації російськомовного продукту, знеціненні української мови та співпраці з росіянами.

У результаті петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

17 вересня під час засідання Верховної Ради за постанову проголосували 198 депутатів із 226. Один парламентар виступив проти, один утримався, а 90 не голосували.

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Рішення Верховної Ради щодо звання Потапа Фото: Телеграм

Таким чином, Потап і нині залишається заслуженим артистом України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потапа та Настю Каменських внесли до міжнародної бази "Миротворець". В карті анкет обох співаків вказано як "провокатор" і "участь в актах гуманітарної агресії проти України".

Також український артист вперше публічно розповів росіянам, як втік з України у 2022 році. За його словами, він щоразу перетинав кордон офіційно – за документами від різних міністерств чи компаній, які оформлювали поїздки як благодійні місії.

Крім цього, Потап вийшов у прямий ефір в Instagram, де поспілкувався з підписниками після гучного скандалу довкола його "жарту" про мову. Артист не лише натякнув на своє можливе повернення до України, а й емоційно звернувся до критиків.