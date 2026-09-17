Потап різко відповів Скрипці щодо українців за кордоном: пропонує створити "українометр"

Скандальний репер і продюсер Потап, який виїхав з України, відповів на заяву Олега Скрипки з рок-гурту "Вопли Видоплясова", який різко висловився про українців за кордоном.

Олег Скрипка, коментуючи нещодавні скандали, пов'язані з Потапом і Настею Каменських, заявив: "Я дослідив ситуацію: українці за кордоном – менш українці, ніж тут, бо там Радянський Союз, там усі ці грузини з прибалтами, з білорусами, з росіянами – усі "хороші", всі "бажають добра", і всі розмовляють російською… І це якраз аудиторія Потапа та Насті, і вони борються за цю аудиторію, і, найімовірніше, вони прорахували, що ця аудиторія для них вигідніша за українську".

Потап, відповідаючи на цю заяву в Instagram, запропонував створити "Українометр".

"Такий додаток, щоб усі завантажили, і виїжджаєш за кордон – пік-пік мінус 20% "українськості", купуєш борщ у Варшаві – плюс 5% кешбек…", – сказав репер.

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"Олег Юрійович, я як молодший науковий співробітник, маю пропозицію: давайте зробимо "Українометр". Таку прикладу, щоб усі завантажили її. Виїжджаєш за кордон — пік-пік — 20% у тебе "українськості". Ось купуєш борщ у Варшаві — +5% кешбек", — заявив Потап.

Далі Потап став апелювати до українок, які вивозять своїх дітей за кордон.

"Якась жінка, яка вивезла своїх дітей від війни подалі, вона подивиться на цю програмку і зрозуміє, що вона недоукраїнка. А не дай боже десь у Тбілісі чи в Ризі їй, коли вона купуватиме каву, їй хтось відповість російською мовою — то все, можна здавати паспорт", — заявив репер.

Потап також заявив, що в Україні нині демографічний колапс, і всі мають об'єднуватися.

"Послухайте класика, він писав: "Українці за кордоном, українці в Україні, між нами перепони, але всі ми жовто-сині". Треба бути разом", — заявив Потап.

Скрипка на закиди Потапа ще не відповів.

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