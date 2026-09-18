Дантес и Дорофеева впервые встретились после развода: что они сказали друг другу

Украинские певцы Владимир Дантес и Надя Дорофеева расстались в 2022 году. После разрыва отношений пара не общалась, а на публике избегала друг друга.

Однако недавно звезды встретились на шоу, куда Надю пригласили в качестве гостьи, а Владимира — в качестве ведущего. Об их разговоре рассказал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в Telegram.

О чём говорили Дантес и Дорофеева

Певцы обменялись несколькими фразами. Из их разговора стало ясно, что пара не поддерживает связь, а Дантес даже не следит за своей бывшей женой в соцсетях.

Дантес: Я знаю, что у Нади пропал голос, потому что песня подписана на её имя.

Дорофеева: Нет, не подписан.

Дорофеева: Ты что, следишь за мной?

Интересно, что знаменитости продолжают подшучивать друг над другом. В ходе беседы Дорофеева заявила, что любит петь песни о бывших. На что Дантес ответил:

Видео дня

"Певица, которая "Любит, но не совсем"".

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: Instagram

Владимир Дантес и Надя Дорофеева начали встречаться в 2012 году. В 2015 году они поженились. В январе 2022 года звёзды расстались, а уже в марте публично объявили о разрыве отношений.

Впоследствии Дорофеева начала встречаться с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. В 2023 году пара поженилась.

В то же время Дантес завязал отношения с Дашей Кацуриной — дизайнером и бывшей женой Миши Кацурина. Однако в 2025 году пара рассталась.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Владимир Дантес появился со своей новой возлюбленной Анастасией и фактически подтвердил их отношения. Она работает в сфере маркетинга в киберспорте.

Также певец попал в ДТП на своем BMW. Он столкнулся с Chevrolet Aveo. Однако его машина не получила значительных повреждений.

Кроме того, Владимир Дантес впервые за долгое время публично упомянул свою бывшую жену Надю Дорофееву, с которой развелся в 2022 году.