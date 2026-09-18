Дантес і Дорофєєва вперше зустрілися після розлучення: що сказали одне одному

Українські співаки Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розлучились у 2022 році. Після розриву стосунків пара не спілкувалась, а на публіці уникали одне одного.

Однак нещодавно зірки зустрілися на шоу, куди Надю запросили гостею, а Володимира – ведучим. Про їхню розмову розповів музичний оглядач Роман Бутурлакін у Telegram.

Про що говорили Дантес і Дорофєєва

Співаки перекинулись кількома фразами. З їхньої розмови стало зрозуміло, що пара не підтримує спілкування, а Дантес навіть не слідкує у соцмережах за колишньою дружиною.

Дантес: Я знаю, що у Наді пропав голос, бо підписаний на неї.

Дорофєєва: Не підписаний.

Дантес: Ти що слідкуєш за мною?

Цікаво, що знаменитості продовжують жартувати один над одним. Під час діалогу Дорофєєва заявила, що любить співати пісні про колишніх. На що Дантес відповів:

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"Співачка, яка "Кохає, але не зовсім"".

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва Фото: Instagram

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва почали зустрічатись у 2012 році. У 2015 році вони одружилися. У січні 2022 року зірки завершили стосунки, а вже у березні публічно оголосили про розставання.

Згодом Дорофєєва почала зустрічатися з ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним. У 2023 році пара одружилася.

У той час Дантес почав стосунки з Дашею Кацуріною – дизайнеркою та колишньою дружиною Міші Кацуріна. Однак у 2025 році пара розійшлась.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Володимир Дантес показався зі своєю новою коханою Анастасією та фактично підтвердив їхні стосунки. Вона працює у сфері маркетингу в кіберспорті.

Також співак потрапив у ДТП на своєму BMW. Він зіткнувся з Chevrolet Aveo. Однак його машина не отримала значних пошкоджень.

Крім цього, Володимир Дантес уперше за тривалий час згадав публічно свою колишню дружину Надю Дорофєєву, з якою розлучився у 2022 році.