"Очень тяжелое состояние": певица Таянна находилась на грани жизни и смерти (фото)

Известная украинская певица рассказала о глубоком личном кризисе, в результате которого она некоторое время находилась на грани жизни и смерти.

Артистка Таянна (Татьяна Решетняк) в интервью проекту "Розмова" призналась, что была вынуждена обращаться к специалистам.

"Я думала, что уже умру. Ну, то есть, мне ничего не хотелось. Пошла к психологу (— прим. ред.), и она говорит: "Я молю Бога, чтобы я смогла вам помочь, у вас очень тяжелое состояние". И я прямо очень активно… холодная вода, дыхательные упражнения — по 5 раз в день. Бегала каждое утро, ну чтобы через тело работать с гормонами", — рассказала Таянна.

Певица отметила, что в этот тяжелый период, чтобы справиться с отчаянием и бессилием, она начала писать песни.

"У меня было такое разочарование в жизни в целом. Я говорю: "И что мне эти песни? Типа, и что мне вообще вся эта жизнь? Сижу здесь в Черновцах и гнию. 30 с чем-то лет проработала и теперь должна страдать", — добавила артистка, едва сдерживая слёзы.

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Певица Таянна пережила личный кризис Фото: Instagram

Кстати, Таянна неоднократно пыталась представлять Украину на Евровидении, но тщетно. Ее попытка в 2018 году закончилась грандиозным скандалом с судьей Андреем Данилко, который заподозрил использование фонограммы. Чтобы расставить все точки над "і", он попросил звукорежиссеров включить "минусовку" конкурсной песни "Леля" и предложил Таянне повторно спеть отрывок вживую прямо во время обсуждения. Певица без колебаний согласилась и безупречно исполнила фрагмент, доказав свой профессионализм.

Впрочем, этот инцидент вывел из себя менеджера артистки, который публично обрушился на Андрея Данилко с обвинениями, а тот в прямом эфире ответил матом. В итоге Таянна всё равно не пробилась на международную арену.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Таянна рассказала, что в прошлом вместе с мамой занималась перевозкой контрабанды в Польшу.

Также артистка затронула тему земли на Бали и финансовой поддержки со стороны бывших партнеров — один из них, по её словам, до сих пор помогает оплачивать обучение её сына.

Кроме того, Таянна откровенно призналась, что не общается со своим родным братом — российским певцом Мишей Марвиным, который проживает в Москве.

Эта тема касается психического здоровья. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает подобное состояние, стоит обратиться за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту.