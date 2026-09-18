"Дуже важкий стан": співачка Таянна була на межі життя і смерті (фото)

Відома українська співачка розповіла про глибоку особисту кризу, внаслідок якої вона певний час перебувала на межі життя і смерті.

Артистка Таянна (Тетяна Решетняк) в інтерв’ю проєкту "Розмова" зізналася, що була змушена звертатися до фахівців.

"Я думала, що помру вже. Ну, тобто, мені не хотілося нічого. До психолога (пішла – ред.), і вона каже: "Я молю Бога, щоб я вам допомогла, у вас дуже важкий стан". І я прям дуже активно… холодна вода, дихання — по 5 разів на день. Біг щоранку, ну щоб через тіло працювати з гормонами", — розповіла Таянна.

Співачка зазначила, що в цей важкий період, аби впоратися з відчаєм та безсиллям, вона почала писати пісні.

"У мене було таке розчарування в житті взагалі. Я кажу: "І що мені ці пісні? Типу, і що мені взагалі це все життя? Сиджу тут в Чернівцях і гнию. 30 з чимось років пропрацювала і зараз маю страждати", — додала артистка, ледь стримуючи сльози.

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Співачка Таянна пережила особисту кризу Фото: Instagram

До слова, Таянна неодноразово намагалася потрапити на Євробачення від України, але марно. Її спроба у 2018 році закінчилася грандіозним скандалом із суддею Андрієм Данилком, який запідозрив використання фонограми. Аби розставити крапки над "і", він попросив звукорежисерів увімкнути "мінусовку" конкурсної пісні "Леля" та запропонував Таянні повторно заспівати шматок наживо просто під час обговорення. Співачка без вагань погодилася і бездоганно виконала фрагмент, довівши свій професіоналізм.

Втім, інцидент вивів з себе менеджера артистки, який публічно накинувся на Андрія Данилка зі звинуваченнями, а той в прямому ефірі відповів матом. У підсумку Таянна все одно не пробилася на міжнародну арену.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Таянна розповіла, що в минулому разом із мамою займалася перевезенням контрабанди до Польщі.

Також артистка торкнулася теми землі на Балі та фінансової підтримки з боку колишніх партнерів — один із них, за її словами, і досі допомагає оплачувати навчання її сина.

Крім того, Таянна відверто зізналася, що не спілкується з рідним братом — російським співаком Мішою Марвіним, який мешкає в Москві.

Ця тема стосується психічного здоров'я. Якщо ви або хтось із ваших близьких переживає подібний стан, варто звернутися по професійну підтримку до психолога чи психотерапевта.