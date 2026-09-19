Отказался от звания: где сейчас звезда 90-х Виктор Андриенко из "Шоу долгоносиков" (фото)

19 сентября свой 67-й день рождения отмечает Виктор Андриенко. Его голос ассоциируется у нас с культовым "Шоу долгоносиков" и украинским дубляжом эльфа Доби из "Гарри Поттера".

Несмотря на многочисленные предложения работать за рубежом, Виктор Андриенко остался в Украине даже в разгар полномасштабной войны. Как сложилась его судьба — читайте в материале Фокуса.

Мало кто знает, но путь актёра к славе мог сложиться совсем иначе. Родившись в Запорожье, Андриенко в детстве даже не мечтал о сцене — родители видели его на кухне, и парень всерьёз готовился стать кондитером.

Виктор Андриенко отмечает день рождения 19 сентября Фото: Instagram

Судьба распорядилась иначе: получив актерское образование, он начал карьеру каскадером, а впоследствии стал лицом одного из самых популярных телевизионных проектов 1990-х — "Шоу долгоносиков".

Работа в России и принципиальная позиция

До 2014 года артист неоднократно снимался в России, однако каждый раз возвращался домой.

Видео дня

"Было много возможностей остаться там, но желания не было. Мне все говорили, что я глупый. Но я приезжал, снимался и возвращался домой, в Украину", — объяснял актер в одном из интервью.

Пять лет отдельно

Не обошли артиста и испытания в личной жизни. Андриенко когда-то собрал чемоданы и ушел из дома из-за бытового конфликта и невыполненной просьбы жены Анны. Супруги тогда провели порознь целых пять лет.

Виктор Андриенко был звездой экрана в 90-е годы Фото: Instagram

Пара так и не оформила развод, а общалась в то время исключительно ради воспитания общего сына. Точку в конфликте поставил сам актер, позвонив жене: вскоре супруги приобрели совместное жилье и снова стали жить вместе.

Пенсия в несколько тысяч и отказ от звания

Финансовая сторона жизни звезды оказалась не менее показательной. Из-за утраченной трудовой книжки пенсия артиста сегодня составляет всего 3-4 тысячи гривен. При этом Андриенко принципиально отказался от звания народного артиста Украины — по его убеждению, это признание должны получить старшие коллеги по цеху, которые годами ждут государственной награды.

Виктор Андриенко продолжает работать Фото: Instagram

Сегодня основное внимание в творчестве Андриенко уделяется детскому кино и волонтерской деятельности. Он является автором киносказки "Легенды Волшебного леса" и режиссёром первого полнометражного детского фильма "Иван Сила", а параллельно участвует в съёмках скетч-шоу "Связь".

"Все, в том числе и дети, хотят отдохнуть от войны. Войну они видят в интернете. Поэтому, на мой взгляд, нужно снимать хорошие фильмы, которые не только будут способствовать психологической реабилитации, но и вдохновлять, вселять веру в будущее и давать цель в жизни", — отмечает Виктор Андриенко.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Актёр Алексей Горбунов признался, что ему приходится искать дополнительный заработок — его пенсия составляет всего 3 400 гривен.

Леся Никитюк отреагировала на слова актрисы Дарьи Петрожицкой, которая возмутилась тем, что на съемки все чаще приглашают не профессиональных актеров, а известных медийных личностей.

Кроме того, актёр Роман Ясиновский высказался по поводу скандала вокруг обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес бывшего руководителя "Молодого театра" Андрея Белоуса.