Лучшая находка в жизни: женщина нашла редкое золото в секонд-хенде (фото)

Блогерша, которая уже не первый год изучает винтажную бижутерию, рассказала о своей самой удачной находке в секонд-хенде — редком кулоне из сапфирита стоимостью всего один евро.

В новом видео она показала, по каким признакам выделяет подлинные изделия среди груды дешевого хлама. Фокус обратил внимание на её историю.

Полгода назад именно на этой раскладке автор, по её словам, наткнулась на лучшую покупку в своей коллекции. "Это было очень редкое, очень ценное с художественной точки зрения стекло — сапфирит", — вспомнила коллекционерша.

Помимо этого уникального экземпляра, в ассортименте секонд-хенда ей попадались и другие настоящие жемчужины: полые кулоны из муранского стекла и ювелирные изделия с 24-каратным золотым покрытием, обозначенные маркировкой GF (Goldfield) — это свидетельствует о золотом наполнении 999-й пробы.

Как определить подлинник

Распаковывая очередную партию украшений, блогерша обратила внимание зрителей на детали, по которым можно распознать оригинал: мелкие надписи, клейма и качество обработки металла.

"Смотрите, вот эта сережка от Avon. Если бы была вторая, я бы обязательно её взяла, потому что здесь ещё есть неразборчивая надпись на ножке — это Эйфелева башня", — пояснила она, демонстрируя одну из находок.

По её словам, львиную долю современного ассортимента секонд-хендов занимают китайские подделки — имитации перламутра или драгоценных камней, которые следует сразу откладывать в сторону.

Бижутерия в секонд-хенде Фото: TikTok

Однако, как отмечает коллекционер, именно тщательная проверка каждой мелочи позволяет найти настоящее винтажное сокровище там, где другие видят лишь кучу ненужного хлама.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка, которая любит искать сокровища в секонд-хендах, недавно тоже стала героиней вирусной истории — она рассказала о неожиданной находке, которой поделилась в соцсетях, и эта публикация мгновенно собрала восторженные отзывы пользователей.

Все чаще украинцы выбирают подержанные вещи и в качестве подарков. Раньше идея подарить что-то из секонд-хенда казалась странной, однако сегодня это уже не воспринимается как табу.

В то же время стоит помнить, что не каждая вещь из секонд-хенда заслуживает внимания: есть категории одежды, которые лучше обходить стороной даже при привлекательной цене — риск наткнуться на некачественную или опасную вещь перевешивает любую выгоду. Поэтому иногда лучше потратить немного больше времени на поиски, чем потом сожалеть о неудачной покупке.