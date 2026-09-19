Найкраща знахідка в житті: жінка знайшла рідкісне золота на секонд-хенді (фото)

Блогерка, яка вже не перший рік досліджує вінтажну біжутерію, розповіла про свою найвдалішу знахідку на секонд-хенді — рідкісний кулон із сапфіриту вартістю лише один євро.

У новому відео вона показала, за якими ознаками визначає справжні вироби серед завалів дешевого мотлоху. Фокус звернув увагу на її історію.

Пів року тому саме на цій розкладці авторка натрапила, за її словами, на найкращу покупку у своїй колекції. "Це було дуже рідкісне, дуже цінне з художньої точки зору скло — сапфірит", — пригадала колекціонерка.

Крім цього унікального екземпляра, у розкладках секонд-хенду їй траплялися й інші справжні перлини: порожнисті кулони з муранського скла та ювелірні вироби з 24-каратним золотим покриттям, позначені маркуванням GF (Goldfield) — це свідчить про золоте наповнення 999-ї проби.

Як визначити оригінал

Розбираючи чергову партію прикрас, блогерка звернула увагу глядачів на деталі, за якими можна впізнати оригінал: дрібні написи, клейма та якість обробки металу.

"Дивіться, ось ця сережка від Avon. Якби була друга, я б однозначно її взяла, тому що тут ще є нечитабельний напис на ніжці — це Ейфелева вежа", — пояснила вона, демонструючи одну зі знахідок.

За її словами, левову частку сучасного асортименту секонд-хендів займають китайські підробки — імітації перламутру чи дорогоцінного каміння, які варто одразу відкладати вбік.

Бюжитерія на секонд-хенді Фото: TikTok

Проте, як зазначає колекціонерка, саме прискіплива перевірка кожної дрібнички дозволяє знайти справжній вінтажний скарб там, де інші бачать лише купу непотрібного мотлоху.

Більше історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка, яка полюбляє шукати скарби на секонд-хендах, нещодавно теж стала героїнею вірусної історії — вона розповіла про неочікувану знахідку, якою поділилась у соцмережах, і ця публікація миттю зібрала захоплені відгуки користувачів.

Дедалі частіше українці обирають вживані речі й для подарунків. Раніше ідея подарувати щось із секонд-хенду здавалася дивною, проте сьогодні це вже не сприймається як табу.

Водночас варто пам'ятати, що не кожна річ із секонд-хенду вартує уваги: є категорії одягу, які краще оминати навіть за привабливою ціною — ризик натрапити на неякісну чи небезпечну річ переважує будь-яку вигоду. Тож іноді варто витратити трохи більше часу на пошуки, ніж потім жалкувати про невдалу покупку.