Мужчина купил дом в Карпатах за $13 тысяч: что он там сделал (фото)
Украинец по имени Илья Ковальчук купил дом в Карпатах за 13 тысяч долларов, но на ремонт пришлось потратить гораздо больше.
Архитектурный дизайнер рассказал об этом в Instagram (illyakovalchuk).
Дом в Карпатах за $13 тысяч
"Моя лучшая инвестиция", — написал автор видео.
Он построил полноценный дом: там есть удобный санузел, большая кухня, старые печи и в целом все необходимое, чтобы жить в доме круглый год.
Интересно, что на реновацию ушло около 30 тысяч долларов, но большая часть работ была выполнена в 2021–2022 годах.
"Сейчас реалистично рассчитывать на коэффициент 1,5–2. Ну и это зависит от состояния дома и масштабности реновации", — подчеркнул в комментариях Илья.
Реакция сети
В комментариях было много положительных отзывов:
- "Это невероятно красиво".
- "Невероятный домик и участок!"
- "Как с Pinterest".
- "Замечательная инициатива: чем больше людей последуют этому примеру, тем меньше таких домиков будет гнить в наших живописных Карпатах!"
Были и негативные комментарии от людей, выступивших за сохранение аутентичности дома:
- "Как гуцул, я вижу, что ты вообще не понимаешь, где купил этот дом. Превратил все в банальность. Нет, это не стильно".
- "Я думаю, стоит сохранить больше аутентичных элементов декора и мебели. Есть большая разница между реконструкцией и реставрацией. Если вы выбросите все эти ковры и мебель и повесите люстры из ИКЕА за две копейки, это скорее будет уничтожением и выхолащиванием, чем сохранением местной культуры".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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