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Мужчина купил дом в Карпатах за $13 тысяч: что он там сделал (фото)

Мужчина купил дом в Карпатах за 13 тысяч долларов
Мужчина купил дом в Карпатах за 13 тысяч долларов | Фото: коллаж Фокус

Украинец по имени Илья Ковальчук купил дом в Карпатах за 13 тысяч долларов, но на ремонт пришлось потратить гораздо больше.

Архитектурный дизайнер рассказал об этом в Instagram (illyakovalchuk).

Дом в Карпатах за $13 тысяч

"Моя лучшая инвестиция", — написал автор видео.

Он построил полноценный дом: там есть удобный санузел, большая кухня, старые печи и в целом все необходимое, чтобы жить в доме круглый год.

Интересно, что на реновацию ушло около 30 тысяч долларов, но большая часть работ была выполнена в 2021–2022 годах.

"Сейчас реалистично рассчитывать на коэффициент 1,5–2. Ну и это зависит от состояния дома и масштабности реновации", — подчеркнул в комментариях Илья.

Мужчина купил дом в Карпатах за 13 тысяч долларов
Мужчина купил дом в Карпатах за 13 тысяч долларов
Фото: Instagram
Дом, требующий ремонта
Дом до ремонта
Фото: Instagram
Дом, требующий ремонта
Дом до ремонта
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях было много положительных отзывов:

  • "Это невероятно красиво".
  • "Невероятный домик и участок!"
  • "Как с Pinterest".
  • "Замечательная инициатива: чем больше людей последуют этому примеру, тем меньше таких домиков будет гнить в наших живописных Карпатах!"
Видео дня
Дом после ремонта
Дом после ремонта
Фото: Instagram
Дом после ремонта
Дом после ремонта
Фото: Instagram
Дом после ремонта
Дом после ремонта
Фото: Instagram
Дом после ремонта
Дом после ремонта
Фото: Instagram

Были и негативные комментарии от людей, выступивших за сохранение аутентичности дома:

  • "Как гуцул, я вижу, что ты вообще не понимаешь, где купил этот дом. Превратил все в банальность. Нет, это не стильно".
  • "Я думаю, стоит сохранить больше аутентичных элементов декора и мебели. Есть большая разница между реконструкцией и реставрацией. Если вы выбросите все эти ковры и мебель и повесите люстры из ИКЕА за две копейки, это скорее будет уничтожением и выхолащиванием, чем сохранением местной культуры".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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