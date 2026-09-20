Чоловік купив хату в Карпатах за $13 тисяч: що він там зробив (фото)

Українець на імʼя Ілля Ковальчук купив будинок у Карпатах за 13 тисяч доларів, але в ремонт вкласти довелося набагато більше.

Своєю історією архітектурний дизайнер поділився в Instagram (illyakovalchuk).

Хата в Карпатах за 13 тисяч

"Моя найкраща інвестиція", — написав автор відео.

Він зробив повноцінний будинок: там є комфортний санвузол, велика кухня, старі печі і загалом усе необхідне, щоб жити в будинку цілий рік.

Цікаво, що на реновацію пішло близько 30 тисяч доларів, але більшість було зроблено у 2021-2022 роках.

"Зараз варто розраховувати на х1,5-2 реалістично. Ну і залежить від стану будинку і капітальності реновації", — наголосив у коментарях Ілля.

Чоловік купив хату в Карпатах за 13 тисяч доларів Фото: Instagram

Будинок до ремонту Фото: Instagram

Будинок до ремонту Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях було багато позитивних відгуків на побачене:

"Це нереально красиво".

"Неймовірна хатинка та ділянка!"

"Як із пінтерест".

"Чудова інновація, чим більше людей повторить цей крок, тим менше таких хатинок буде гнити в наших мальовничих Карпатах!"

Видео дня

Будинок після ремонту Фото: Instagram

Будинок після ремонту Фото: Instagram

Будинок після ремонту Фото: Instagram

Будинок після ремонту Фото: Instagram

Були й негативні коментарі від людей, які виступили за збереження автентичності будинку:

"Як гуцул, я бачу, що ти взагалі не розумієш, де ти купив будинок. Перетворив все в банальність. Ні, не стильно".

"Я думаю, варто зберігати більше автентичних елементів декору та меблів. Є велика різниця між реконструкцією і реставрацією. Якшо ви викинути всі ті килими і меблі і поставили ікеєвські люстри за дві копійки, це скоріше про знищення і вихолощення, ніж про збереження місцевої культури".

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