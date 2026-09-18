Известный актер рассказал о кризисе в браке после 17 лет совместной жизни

Украинский комик и актёр Владимир Шумко откровенно рассказал о проблемах в отношениях с женой Анной Новицкой. В ближайшее время пара планирует обратиться к семейному психотерапевту.

По словам Шумка, любимому человеку всегда нужно уделять внимание. Однако из-за работы и усталости он забывал об этом. Об этом актер рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Артист считает, что дома всегда должна царить уютная атмосфера. Но он берет на себя слишком много работы и из-за этого забывает о том, что иногда нужно уделять внимание жене.

"Это очень опасный путь. Мы скоро пойдём к семейному психотерапевту, потому что нам это уже нужно", — заявил Шумко.

По его словам, из-за своих увлечений он потерял связь с женой. И поэтому Владимир хочет, чтобы психотерапевт сказал ему, в какой момент это произошло.

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Актёр отметил, что кризис в отношениях связан с большим количеством заказов на работу в качестве ведущего, а также с популярностью, которая к этому приводит.

"Я всё больше трачу на это сил, устаю от этого. Я в принципе понимаю, что происходит. Но кажется, что я что-то упускаю, когда жена мне что-то говорит, а я этого не слышу. Я сам предложил пойти к психотерапевту", — признался Шумко.

Владимир Шумко Фото: Скрин видео

Он добавил, что бывали моменты, когда мужчина мог целую неделю не разговаривать со своей возлюбленной.

"Вот какой я был придурок. У нас недавно был переезд в другой дом. А это само по себе очень изнурительное дело, эмоциональное. И всё так навалилось. В какой-то момент я понял, что ничего не хочу", — рассказал актёр.

Жена Владимира Шумка — Анна Новицкая. Пара вместе уже более 17 лет, а в браке — более 7 лет.

Интересно, что в 2023 году актер также рассказывал о измене и кризисе в отношениях с женой.

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