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Стиль життя

Відомий актор розповів про кризу у шлюбі після 17 років подружнього життя

Актор Володимир Шумко і його дружина
Володимир Шумко з дружиною Анною | Фото: Instagram

Український комік та актор Володимир Шумко відверто розповів про проблеми у стосунках з дружиною Анною Новіцькою. Невдовзі пара планує піти до сімейного психотерапевта.

За словами Шумка, коханій людині завжди треба приділяти увагу. Однак через свою роботу та втому – він забував це робити. Такі одкровення актор розповів в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Артист вважає, що вдома завжди має бути комфортна атмосфера. Але він набирає собі багато роботи і через це забиває на те, що інколи потрібно дати увагу дружині.

"Це дуже небезпечний шлях. Ми скоро йдемо до сімейного психотерапевта, бо нам уже треба", — заявив Шумко.

За його словами, через свої захоплення він втратив зв'язок з дружиною. І тому Володимир хоче, щоб психотерапевт сказав йому, в який момент це сталося.

Актор зауважив, що криза у стосунках пов’язана з купою замовлень як ведучого, а також з популярністю, яка провокує їх.

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"Я на це все більше віддаю сил, втомлююсь від цього. Я в принципі розумію, що відбувається. Але здається, десь я не дочуваю, де мені щось дружина каже, а я не дочуваю. Я сам запропонував піти до психотерапевта", — зізнався Шумко.

Як виглядає Володимир Шумко
Володимир Шумко
Фото: Скрін відео

Він додав, що були моменти, коли чоловік міг тиждень не розмовляти з коханою.

"Отака я тварюка був. В нас нещодавно був переїзд в інший будинок. І воно само по собі дуже виснажлива штука, емоційна. І все так наклалося. В один момент я зрозумів, що нічого не хочу", — розповів актор.

Дружина Володимира Шумка — Анна Новіцька. Пара разом понад 17 років, а у шлюбі – понад 7 років.

Цікаво, що у 2023 році актор також розповідав про зраду та кризу у стосунках з дружиною.

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