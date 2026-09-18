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Дети напуганы: школа дочери Юрия Ткача пострадала в результате атаки россиян (фото)

Жена и дочь Юрия Ткача
Юрий Ткач и его семья | Фото: Instagram

Жена украинского актёра и комика Юрия Ткача — Виктория — показала лицей их дочери, который сильно пострадал после атаки российских оккупантов. Удар пришёлся рядом со школой. В результате взрывной волны здание подверглось значительным разрушениям.

По словам женщины, дети не видели момента удара, но очень испугались. Ученики беспокоятся о том, что случилось со школой. Соответствующие кадры Виктория опубликовала в Instagram (viktoriya_tka4).

Дочь Ткача учится в киевском инновационном лицее I-School. После очередного нападения россиян в учебном заведении взрывная волна повредила фасад, мебель и окна.

Как выглядит поврежденная школа в Киеве
Поврежденная школа дочери Юрия Ткача
Фото: Instagram
Как выглядит поврежденная школа в Киеве
Поврежденная школа дочери Юрия Ткача
Фото: Instagram

Родители учеников пришли на помощь администрации школы, чтобы расчистить завалы.

По словам Виктории, их дочь учится в шестом классе. О бомбардировке возле школы она узнала ночью от подруги. Масштаб разрушений оказался больше, чем казалось сначала.

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"Утром из школы написали, чтобы мы приехали и вместе помогали, и когда мы приехали, то, конечно, это был шок. Дети этого не видели, но всё равно они напуганы и переживают за школу. Очень жаль, что так вышло", — рассказала жена Ткача для NV.

В настоящее время команда лицея активно работает над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу и обучение детей.

Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа
Поврежденная школа

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинский певец Тарас Тополя показал символический предмет, уцелевший после ракетного удара россиян вблизи его дома в Киеве. Несмотря на разрушения, флагшток, который артист приобрел на свои первые боевые деньги, остался невредимым.