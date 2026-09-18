Дети напуганы: школа дочери Юрия Ткача пострадала в результате атаки россиян (фото)

Жена украинского актёра и комика Юрия Ткача — Виктория — показала лицей их дочери, который сильно пострадал после атаки российских оккупантов. Удар пришёлся рядом со школой. В результате взрывной волны здание подверглось значительным разрушениям.

По словам женщины, дети не видели момента удара, но очень испугались. Ученики беспокоятся о том, что случилось со школой. Соответствующие кадры Виктория опубликовала в Instagram (viktoriya_tka4).

Дочь Ткача учится в киевском инновационном лицее I-School. После очередного нападения россиян в учебном заведении взрывная волна повредила фасад, мебель и окна.

Поврежденная школа дочери Юрия Ткача Фото: Instagram Поврежденная школа дочери Юрия Ткача Фото: Instagram

Родители учеников пришли на помощь администрации школы, чтобы расчистить завалы.

По словам Виктории, их дочь учится в шестом классе. О бомбардировке возле школы она узнала ночью от подруги. Масштаб разрушений оказался больше, чем казалось сначала.

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"Утром из школы написали, чтобы мы приехали и вместе помогали, и когда мы приехали, то, конечно, это был шок. Дети этого не видели, но всё равно они напуганы и переживают за школу. Очень жаль, что так вышло", — рассказала жена Ткача для NV.

В настоящее время команда лицея активно работает над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу и обучение детей.

Поврежденная школа Поврежденная школа Поврежденная школа Поврежденная школа Поврежденная школа Поврежденная школа Поврежденная школа

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американский актёр Джесси Айзенберг в течение недели работал волонтёром в детском лагере на Львовщине и стал свидетелем очередной российской атаки на регион. Он приехал в Украину в рамках гуманитарного проекта.

Также в прошлом году осколок российской воздушной цели попал в дом напротив квартиры, где актриса Екатерина Кузнецова находилась вместе с родителями. В доме вылетели окна, а стекло засыпало пол.

Кроме того, украинский певец Тарас Тополя показал символический предмет, уцелевший после ракетного удара россиян вблизи его дома в Киеве. Несмотря на разрушения, флагшток, который артист приобрел на свои первые боевые деньги, остался невредимым.