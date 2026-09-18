RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Діти налякані: школа доньки Юрія Ткача постраждала після атаки росіян (фото)

Дружина та донька Юрія Ткача
Юрій Ткач і його родина | Фото: Instagram

Дружина українського актора та коміка Юрія Ткача – Вікторія – показала ліцей їхньої доньки, який дуже постраждав після атаки російських окупантів. Удар стався поруч зі школою. Унаслідок вибухової хвилі будівля зазнала значних руйнувань.

За словами жінки, діти не бачили момент удару, але дуже налякались. Учні хвилюються, що сталось зі школою. Відповідні кадри Вікторія оприлюднила в Instagram (viktoriya_tka4).

Донька Ткача навчається в київському інноваційному ліцеї I-School. Після чергової атаки росіян у навчальному закладі вибуховою хвилею пошкодило фасад, меблі та вікна.

Як виглядає пошкоджена школа у Києві
Пошкоджена школа доньки Юрія Ткача
Фото: Instagram
Як виглядає пошкоджена школа у Києві
Пошкоджена школа доньки Юрія Ткача
Фото: Instagram

Батьки учнів прийшли на допомогу адміністрації школи, щоб розібрати завали.

За словами Вікторії, їхня донька навчається у шостому класі. Про приліт біля школи вона дізналась вночі від подруги. Масштаб руйнувань виявився більшим, ніж здавалося спочатку.

"Зранку у школі написали, щоб приїжджали та разом допомагали, то коли приїхали, то, звичайно, був шок. Діти не бачили цього, але все одно вони налякані і хвилюються, що тут зі школою. Дуже шкода, що так", — розповіла дружина Ткача для NV.

Видео дня

Наразі команда ліцею активно працює над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу та навчання дітей.

У школі розбирають завали
Пошкоджена школа
У школі розбирають завали
Пошкоджена школа
У школі розбирають завали
Пошкоджена школа
У школі розбирають завали
Пошкоджена школа
У школі розбирають завали
Пошкоджена школа
У школі розбирають завали
Пошкоджена школа
У школі розбирають завали
Пошкоджена школа
У школі розбирають завали
У школі розбирають завали
У школі розбирають завали
У школі розбирають завали
У школі розбирають завали
У школі розбирають завали
У школі розбирають завали

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, український співак Тарас Тополя показав символічну річ, що вціліла після ракетного удару росіян поблизу його будинку в Києві. Попри руйнування, флагшток, який артист придбав за свої перші бойові, залишився неушкодженим.