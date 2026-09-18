Діти налякані: школа доньки Юрія Ткача постраждала після атаки росіян (фото)

Дружина українського актора та коміка Юрія Ткача – Вікторія – показала ліцей їхньої доньки, який дуже постраждав після атаки російських окупантів. Удар стався поруч зі школою. Унаслідок вибухової хвилі будівля зазнала значних руйнувань.

За словами жінки, діти не бачили момент удару, але дуже налякались. Учні хвилюються, що сталось зі школою. Відповідні кадри Вікторія оприлюднила в Instagram (viktoriya_tka4).

Донька Ткача навчається в київському інноваційному ліцеї I-School. Після чергової атаки росіян у навчальному закладі вибуховою хвилею пошкодило фасад, меблі та вікна.

Пошкоджена школа доньки Юрія Ткача Фото: Instagram Пошкоджена школа доньки Юрія Ткача Фото: Instagram

Батьки учнів прийшли на допомогу адміністрації школи, щоб розібрати завали.

За словами Вікторії, їхня донька навчається у шостому класі. Про приліт біля школи вона дізналась вночі від подруги. Масштаб руйнувань виявився більшим, ніж здавалося спочатку.

"Зранку у школі написали, щоб приїжджали та разом допомагали, то коли приїхали, то, звичайно, був шок. Діти не бачили цього, але все одно вони налякані і хвилюються, що тут зі школою. Дуже шкода, що так", — розповіла дружина Ткача для NV.

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Наразі команда ліцею активно працює над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу та навчання дітей.

Пошкоджена школа Пошкоджена школа Пошкоджена школа Пошкоджена школа Пошкоджена школа Пошкоджена школа Пошкоджена школа

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американський актор Джессі Айзенберг протягом тижня волонтерив у дитячому таборі на Львівщині та став свідком чергової російської атаки на регіон. Він приїхав до України в межах гуманітарного проєкту.

Також минулого року уламок російської повітряної цілі влучив у будинок навпроти квартири, де акторка Катерина Кузнєцова перебувала разом з батьками. В оселі повилітали вікна, а скло засипало підлогу.

Крім цього, український співак Тарас Тополя показав символічну річ, що вціліла після ракетного удару росіян поблизу його будинку в Києві. Попри руйнування, флагшток, який артист придбав за свої перші бойові, залишився неушкодженим.