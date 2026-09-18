Звезда "Бэтмена" изменился до неузнаваемости (фото)

50-летний ирландский актёр Колин Фаррелл удивил прохожих, появившись на улицах Лос-Анджелеса с бритой головой.

Накануне звезду фильма "Александр" заметили во время обеденного перерыва — он демонстрировал полностью обритую голову.

Колин Фаррелл побрился наголо

Фаррелл подчеркнул свою спортивную фигуру, надев оливково-зеленую футболку и черные повседневные брюки, а также дополнил образ солнцезащитными очками.

На ещё одном снимке 50-летний актёр скрыл новую причёску под синей бейсболкой и надел коричневые лоферы.

Колин выглядел расслабленным: он шёл по городу с мобильным телефоном в руках, проходя мимо паркоматов.

Колин Фаррелл Фото: Backgrid

Колин Фаррелл Фото: Backgrid

С чем связаны эти изменения

Неизвестно, почему актер, известный по фильму "Особое мнение", выбрал такой строгий новый имидж, однако ещё в июне он сообщил, что приступает к съёмкам в фильме "Бэтмен: Часть II", где вновь исполнит роль Оза Кобба — Пингвина.

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Колин, известный по фильму "Укрыться на дне в Брюгге", совершил впечатляющее перевоплощение ради роли в картине "Бэтмен" 2022 года — для этого использовали грим, имитирующий шрамы на лице, и накладку, создававшую эффект частичной лысины; так же он изменился и для спин-оффа сериала HBO "Пингвин".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Колин Фаррелл, известный своими ролями в фильмах "Александр" и "Джентльмены", принял решение поместить своего 21-летнего сына Джеймса, страдающего синдромом Ангельмана, в учреждение по уходу за пожилыми людьми.

Ирландский актёр вывел в свет 14-летнего сына Генри.

Ранее Фокус сообщал, что Колин Фаррелл рассказал правду о съемках в фильме "Пингвин".