Звезда "Бэтмена" изменился до неузнаваемости (фото)
50-летний ирландский актёр Колин Фаррелл удивил прохожих, появившись на улицах Лос-Анджелеса с бритой головой.
Накануне звезду фильма "Александр" заметили во время обеденного перерыва — он демонстрировал полностью обритую голову.
Колин Фаррелл побрился наголо
Фаррелл подчеркнул свою спортивную фигуру, надев оливково-зеленую футболку и черные повседневные брюки, а также дополнил образ солнцезащитными очками.
На ещё одном снимке 50-летний актёр скрыл новую причёску под синей бейсболкой и надел коричневые лоферы.
Колин выглядел расслабленным: он шёл по городу с мобильным телефоном в руках, проходя мимо паркоматов.
С чем связаны эти изменения
Неизвестно, почему актер, известный по фильму "Особое мнение", выбрал такой строгий новый имидж, однако ещё в июне он сообщил, что приступает к съёмкам в фильме "Бэтмен: Часть II", где вновь исполнит роль Оза Кобба — Пингвина.
Колин, известный по фильму "Укрыться на дне в Брюгге", совершил впечатляющее перевоплощение ради роли в картине "Бэтмен" 2022 года — для этого использовали грим, имитирующий шрамы на лице, и накладку, создававшую эффект частичной лысины; так же он изменился и для спин-оффа сериала HBO "Пингвин".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Колин Фаррелл, известный своими ролями в фильмах "Александр" и "Джентльмены", принял решение поместить своего 21-летнего сына Джеймса, страдающего синдромом Ангельмана, в учреждение по уходу за пожилыми людьми.
- Ирландский актёр вывел в свет 14-летнего сына Генри.
Ранее Фокус сообщал, что Колин Фаррелл рассказал правду о съемках в фильме "Пингвин".