Зірка "Бетмена" змінився до невпізнаваності (фото)

50-річний ірландський актор Колін Фаррелл здивував перехожих, з’явившись на вулицях Лос-Анджелеса з поголеною головою.

Напередодні зірку фільму "Александр" помітили під час обідньої перерви — він демонстрував повністю поголену голову.

Колін Фаррелл поголився налисо

Фаррелл підкреслив свою спортивну статуру оливково-зеленою футболкою та чорними повсякденними штанами, доповнивши образ сонцезахисними окулярами.

На ще одному знімку 50-річний актор приховав нову зачіску під синьою бейсболкою та взув коричневі лофери.

Колін виглядав розслабленим: він ішов містом з мобільним телефоном у руках, прямуючи повз паркомати.

Колін Фаррелл Фото: Backgrid

Колін Фаррелл Фото: Backgrid

З чим повʼязані зміни

Невідомо, чому актор, відомий за фільмом "Особлива думка", обрав такий суворий новий імідж, однак ще в червні він повідомив, що розпочинає зйомки у стрічці "Бетмен: Частина II", де знову виконає роль Оза Кобба — Пінгвіна.

Видео дня

Колін, відомий за фільмом "Залягти на дно в Брюгге", здійснив вражаюче перевтілення заради ролі у стрічці "Бетмен" 2022 року — для цього використовували грим, що імітував шрами на обличчі, та накладку, яка створювала ефект часткової лисини; так само він змінився і для спін-оф серіалу HBO "Пінгвін".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колін Фаррелл, відомий своїми ролями у фільмах "Александр" та "Джентльмени", ухвалив рішення помістити свого 21-річного сина Джеймса із синдромом Ангельмана в установу з догляду за людьми літнього віку.

Ірландський актор вивів у світ 14-річного сина Генрі.

Раніше Фокус писав, що Колін Фаррелл розповів правду про зйомки в "Пінгвіні".