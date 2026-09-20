Составлен рейтинг лучших городов для жизни: на каких местах украинские города (фото)

Нидерландская Гаага возглавила мировой рейтинг лучших городов для жизни по версии аналитической платформы Numbeo, набрав 227,7 балла. В целом всю первую десятку списка из 303 городов заняли европейские мегаполисы и агломерации.

Доминирование Нидерландов в рейтинге оказалось абсолютным: помимо лидера, в четверку лучших вошли Эйндховен, Роттердам и Утрехт, а Гронинген и Амстердам заняли 8-е и 9-е места соответственно.

Остальные места в первой десятке заняли Гент (Бельгия), Люксембург, Штутгарт (Германия) и Гётеборг (Швеция). Сразу за ними, на 11-м месте, расположилась Вена.

Аналитики объясняют успех Гааги высокой покупательной способностью жителей, отличным уровнем безопасности и медицины, низким уровнем загрязнения окружающей среды и удобной транспортной инфраструктурой — среднее время в пути до работы там составляет около 20 минут.

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Рейтинг лучших городов по версии Numbeo Фото: скриншот

В целом оценка проводилась по 8 основным критериям, в число которых также входили стоимость жизни, доступность жилья с учетом доходов и климат.

В списке представлены и украинские города:

Львов — 218-е место (139 баллов);

Харьков — 240-е место (126 баллов);

Киев — 253-е место (122 балла);

Одесса — 265-е место;

Днепр — 269-е место.

Для сравнения: Москва заняла 244-е место, а худшие показатели качества жизни и последние места в рейтинге достались Лагосу, Дачке и Маниле.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Глобальный индекс качества жизни, составленный аналитическим отделом журнала Economist, также назвал лучшие города мира. Лидером рейтинга стала столица Дании, Копенгаген, который второй год подряд сохраняет звание города с самым высоким качеством жизни в мире.

Турист посетил 2000 мест по всему миру и назвал лучший город в Европе.

Также сообщалось, что беженка из Украины назвала лучшую страну для переезда.