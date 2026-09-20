Складено рейтинг найкращих міст для життя: на яких місцях українські (фото)

Нідерландська Гаага очолила світовий рейтинг найліпших міст для життя за версією аналітичної платформи Numbeo, набравши 227,7 бала. Загалом усю першу десятку списку з 303 міст обійняли європейські мегаполіси та агломерації.

Домінування Нідерландів у топі виявилося абсолютним: крім лідера, до четвірки кращих увійшли Ейндговен, Роттердам та Утрехт, а Гронінген і Амстердам посіли 8-ме й 9-те місця відповідно.

Решту позицій у першій десятці розділили Гент (Бельгія), Люксембург, Штутгарт (Німеччина) та Гетеборг (Швеція). Одразу за ними, на 11-му рядку, розташувався Відень.

Тріумф Гааги аналітики пояснюють високою купівельною спроможністю жителів, відмінним рівнем безпеки й медицини, низьким забрудненням довкілля та зручною транспортною логістикою — середній час у дорозі до роботи там становить близько 20 хвилин.

Рейтинг найкращих міст за версією Numbeo Фото: скриншот

Загалом оцінювання проводили за 8 основними критеріями, які також ураховували вартість життя, доступність житла відносно доходів і клімат.

Видео дня

У списку представлені й українські міста:

Львів — 218-те місце (139 балів);

Харків — 240-ве місце (126 балів);

Київ — 253-тє місце (122 бали);

Одеса — 265-те місце;

Дніпро — 269-те місце.

Для порівняння, Москва опинилася на 244-й сходинці, а найгірші показники якості життя та останні місця в рейтингу дісталися Лагосу, Дачці й Манілі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Глобальний індекс якості життя, складений аналітичним підрозділом журналу Economist, також назвав найкращі міста світу. Лідером рейтингу стала столиця Данії, Копенгаген, який другий рік поспіль зберігає звання міста з найвищою якістю життя у світі.

Турист відвідав 2000 місць по всьому світу і назвав найкраще місто в Європі.

Також повідомлялося, що біженка з України назвала найкращу країну для переїзду.