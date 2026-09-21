"Это было непросто": известная певица перенесла серьезную операцию

Украинская певица Наталья Валевская впервые откровенно рассказала о перенесенной операции. Из-за этого ей пришлось срочно отменить концерты.

Знаменитость перенесла операцию на голосовых связках. По словам Натальи, ей было тяжело морально. Об этом она сообщила в Instagram (valevska_official).

Как рассказала Валевская, недавно ей сделали операцию на голосовых связках. Из-за этого ей пришлось перенести концерты. Для звезды сцена — это большая часть жизни.

В настоящее время певица проходит реабилитацию и постепенно восстанавливает голос.

"За этой улыбкой вы видите лишь один момент моей жизни. А что на самом деле происходит внутри — никто не знает. Я перенесла операцию на голосовых связках. Морально это было непросто", — поделилась звезда.

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Наталья Валевская Фото: Instagram

Валевская отметила, что этот непростой период заставил её остановиться и переосмыслить жизнь. Она наконец-то сделала то, что откладывала годами. Сейчас знаменитость отправилась в путешествие и ценит каждый миг.

"Я отправилась в путешествие. Цените каждое мгновение. И, если у вас есть возможность, позволяйте себе то, что откладывали годами. Ведь жизнь — это сейчас", — добавила певица.

Валевская отправилась в путешествие Фото: Instagram

Помимо проблем с голосовыми связками, Наталья Валевская в 2025 году рассказывала о заболевании щитовидной железы, из-за которого она постоянно принимает гормональные препараты.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В июне 2022 года украинская певица Валевская объявила о разводе со своим мужем Владимиром Пригладом после 19 лет брака. По её словам, разрыв обернулся для неё серьёзными проблемами со здоровьем.

Также знаменитость впервые рассказала о трех пережитых выкидышах и о том, как она пережила эту утрату. Артистка призналась, что тема материнства для неё очень болезненна.

Кроме того, недавно у украинской певицы Нади Дорофеевой возникли серьезные проблемы со здоровьем. У нее произошло кровоизлияние в голосовую связку. Теперь знаменитости, возможно, понадобится операция.