"После 19 лет совместной жизни": неизлечимо больная Наталья Валевская рассказала об аборте

В июне 2022 года украинская певица Наталия Валевская объявила о разводе со своим мужем Владимиром Пригладем после 19 лет брака. По ее словам, разрыв обернулся для нее большими проблемами со здоровьем.

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По словам Наталии, после развода у нее "полетела" эндокринная система, начался атипичный дерматит и дали о себе знать множество других проблем. Некоторые из них, согласно протоколами Минздрава, неизлечимы, говорит знаменитость.

"У меня теперь есть несколько неизлечимых болезней. Я считаю, что это как "сокровище" после 19 лет совместной жизни. Так что, девочки, если вы сидите на дохлой кобыле или коне, то я вам так скажу: долго не сидите, потому что потеряете свое здоровье, и будет вам, как у меня. А это непросто стабилизировать все системы", – говорит артистка.

Валевская признается, что мечтает родить ребенка, и в 2019 году прошла через серьезное и болезненное обследование и лечение, чтобы в будущем стать мамой.

Наталья Валевская дала откровенное интервью Славе Демину

Певица честно поведала, что в свое время сделала аборт, хотя очень этого не хотела.

"Когда я забеременела, я хотела оставить ребенка, стать мамой", – признается она.

Но, продолжила звезда, ее возлюбленный на тот момент не чувствовал финансовой стабильности и не был готов к появлению ребенка. Тем более, что у него уже были две дочери от предыдущего брака.

"Абьюзивными методами" он вынудил Наталью сделать аборт. Она после раздумий приняла решение, что да, в таких условиях ребенок родиться не может.

Больше детей у пары не было. Правда, Валевская всегда поддерживала теплые отношения с падчерицами, хоть и запрещала им называть себя мамой, отмечая, что у них есть родная мать.

На вопрос ведущего, сублимировала ли она на девочек любовь, которая у нее могла бы быть к ее ребенку, она ответила:

"Они были для как младшие подруги, я чувствовала себя их наставницей. Я не сублимировала любовь. Я только недавно научилась любить по-настоящему и отдавать эту любовь. Мой нынешний возлюбленный открыл во вне это и научил делиться", – добавила гостья эфира.

Наталья считает, что если бы у нее в те годы были те качества, которые у нее есть сейчас, она могла бы просто "послать" все и всех, и оставить ребенка. Однако даже спустя много лет она считает, что это решение, которое она приняла, и за которое она в ответе.

Сейчас Валевская верит в то, что новая душа придет в ее тело, и она сможет стать мамой. Певица счастлива в новых отношениях.

Ранее Фокус писал, что:

ANKA представила на Нацотборе песню под названием "Палала". Услышав композицию, Наталья Валевская обвинила артистку в плагиате. Она заявила, что песня девушки по текстовой комбинации очень похожа на ее песню, написанную еще 13 лет до этого.

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