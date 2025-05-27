"Після 19 років спільного життя": невиліковно хвора Наталя Валевська розповіла про аборт

У червні 2022 року українська співачка Наталія Валевська оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Володимиром Пригладем після 19 років шлюбу. За її словами, розрив обернувся для неї великими проблемами зі здоров'ям.

Related video

Про це артистка чесно розповіла у свіжому інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами Наталії, після розлучення в неї "полетіла" ендокринна система, почався атиповий дерматит і далися взнаки безліч інших проблем. Деякі з них, згідно з протоколами МОЗ, невиліковні, каже знаменитість.

"У мене тепер є кілька невиліковних хвороб. Я вважаю, що це як "скарб" після 19 років спільного життя. Тож, дівчатка, якщо ви сидите на дохлій кобилі чи коні, то я вам так скажу: довго не сидіть, бо втратите своє здоров'я, і буде вам, як у мене. А це непросто стабілізувати всі системи", — каже артистка.

Валевська зізнається, що мріє народити дитину, і 2019 року вона пройшла через серйозне й болісне обстеження та лікування, щоб у майбутньому стати мамою.

Наталя Валевська дала відверте інтерв'ю Славі Дьоміну

Співачка чесно повідала, що свого часу зробила аборт, хоча дуже цього не хотіла.

"Коли я завагітніла, я хотіла залишити дитину, стати мамою", — зізнається вона.

Але, продовжила зірка, її коханий на той момент не відчував фінансової стабільності і не був готовий до появи дитини. Тим паче, що в нього вже були дві доньки від попереднього шлюбу.

"Аб'юзивними методами" він змусив Наталю зробити аборт, а вона після роздумів прийняла рішення, що так, у таких умовах дитина народитися не може.

Більше дітей у пари не було. Проте Валевська завжди підтримувала теплі стосунки з падчерками, хоч і забороняла їм називати себе мамою, зазначаючи, що в них є рідна мати.

На запитання ведучого, чи сублімувала вона на дівчаток любов, яка в неї могла б бути до її дитини, вона відповіла:

"Вони були для мене як молодші подруги, я почувалася їхньою наставницею. Я не сублімувала любов. Я тільки нещодавно навчилася любити по-справжньому і віддавати цю любов. Мій нинішній коханий відкрив у зовні це і навчив ділитися", — додала гостя ефіру.

Наталя вважає, що якби в неї в ті роки були ті якості, які вона має зараз, вона могла б просто "послати" все і всіх, і залишити дитину. Однак навіть через багато років вона вважає, що це рішення, яке вона прийняла, і за яке вона відповідає.

Зараз Валевська вірить у те, що нова душа прийде в її тіло, і вона зможе стати мамою. Співачка щаслива в нових стосунках.

Раніше Фокус писав, що:

ANKA представила на Нацвідборі пісню під назвою "Палала". Почувши композицію, Наталя Валевська звинуватила артистку в плагіаті. Вона заявила, що пісня дівчини за текстовою комбінацією дуже схожа на її пісню, написану ще 13 років до цього.

Колишній чоловік Ані Лорак одружився втретє. Дружиною Мурата Налчаджиоглу стала Анастасія Foxy.

Ми також розповідали, що колишня дружина Віктора Розового Ольга Мерзлікіна на тлі новин про розлучення розповіла, як дізналася про зради коміка.