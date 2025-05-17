"Відмовляєшся вірити": ексдружина Віктора Розового розповіла, як дізналася про його зради (фото)

Колишня дружина Віктора Розового на фоні новин про розлучення розповіла, як дізналася про зради коміка. Виявилося, що це сталося після важкого поранення Розового на фронті, коли його речі передали дружині на прання.

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Подробицями Ольга Мерзлікіна поділилася в Instagram.

Напередодні Віктор заперечив свої зради під час шлюбу, у яких його звинувачувала колишня дружина і через які вони розлучилися через рік після одруження. Ба більше, гуморист зізнався, що вони з Ольгою уклав договір про відмову від публічних обговорень їхнього шлюбу та розлучення.

Про цей договір Ольга нагадала Віктору особисто у формі офіційної заяви, яку надіслала колишньому чоловіку. У документі вона застерегла його, що в разі подальшого публічного обговорення розлучення, вона вимушена буде застосувати відповідні дії.

Фото: Скріншот

До того ж, Ольга дала відповідь колишньому обранцю, який заперечив свої зради у шлюбі. Мерзлікіна натякнула, що зради тривали протягом їхніх довгих стосунків ще до шлюбу, які тривали близько десяти років. Ба більше, блогерка зізналася, що знайшла докази після важкого поранення Віктора Розового на фронті навесні 2024 року, коли його речі передали дружині на прання.

Ольга Мерзлікіна прокоментувала розлучення з Віктором Розовим

"Відповідь на заяву про відсутність зрад. Для зради не потрібен шлюб. Достатньо бути разом майже десятиліття, будувати спільний побут та говорити про майбутнє разом. Дружині можна не зраджувати, звісно. А дівчині, партнерці, нареченій, виходить, що так. Дружинам віддають усі особисті речі після поранення. Разом з речима іноді можна отримати додаткову ношу у вигляді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч в скрутний момент, бо не можеш інакше", — розповіла публічно Ольга.

Розлучення Віктора Розового

Про розлучення Віктора Розового та Ольги Мерзлікіної стало відомо у травні 2025 року.

"Ми — розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного", — написав комік, не розкриваючи додаткових подробиць.

Тим часом Ольга одразу прямо сказала про зради Віктора у стосунках.

Пара була одружена близько року.

Віктор Розовий розлучився з дружиною

Нагадаємо, у березні 2024 року комік та боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Віктор Розовий отримав осколкове поранення голови під час виїзного завдання на фронті.

Також Фокус писав про перші кроки Віктора Розового після поранення. Наразі він проходить курс реабілітації.