"Отказываешься верить": экс-супруга Виктора Розового рассказала, как узнала о его изменах (фото)

Бывшая жена Виктора Розового на фоне новостей о разводе рассказала, как узнала об изменах комика. Оказалось, что это произошло после тяжелого ранения Розового на фронте, когда его вещи передали жене на стирку.

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Подробностями Ольга Мерзликина поделилась в Instagram.

Накануне Виктор отрицал свои измены во время брака, в которых его обвиняла бывшая жена и из-за которых они развелись через год после бракосочетания. Более того, юморист признался, что они с Ольгой заключил договор об отказе от публичных обсуждений их брака и развода.

Об этом договоре Ольга напомнила Виктору лично в форме официального заявления, которое отправила бывшему мужу. В документе она предостерегла его, что в случае дальнейшего публичного обсуждения развода, она вынуждена будет применить соответствующие действия.

Фото: Скриншот

К тому же, Ольга дала ответ бывшему избраннику, который отрицал свои измены в браке. Мерзликина намекнула, что измены продолжались в течение их долгих отношений еще до брака, которые длились около десяти лет. Более того, блогерша призналась, что нашла доказательства после тяжелого ранения Виктора Розового на фронте весной 2024 года, когда его вещи передали жене на стирку.

Ольга Мерзликина прокомментировала развод с Виктором Розовым

"Ответ на заявление об отсутствии измен. Для измены не нужен брак. Достаточно быть вместе почти десятилетие, строить совместный быт и говорить о будущем вместе. Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнерше, невесте, получается, что да. Женам отдают все личные вещи после ранения. Вместе с вещами иногда можно получить дополнительную ношу в виде правды, в которую отказываешься верить, но решаешь быть рядом в трудный момент, потому что не можешь иначе", — рассказала публично Ольга.

Развод Виктора Розового

О разводе Виктора Розового и Ольги Мерзликиной стало известно в мае 2025 года.

"Мы — развелись! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга", — написал комик, не раскрывая дополнительных подробностей.

Между тем Ольга сразу прямо сказала об изменах Виктора в отношениях.

Пара была в браке около года.

Виктор Розовый развелся с женой

Напомним, в марте 2024 года комик и боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Виктор Розовый получил осколочное ранение головы во время выездного задания на фронте.

Также Фокус писал о первых шагах Виктора Розового после ранения. Сейчас он проходит курс реабилитации.