"Це було непросто": відома співачка перенесла серйозну операцію

Українська співачка Наталія Валевська вперше відверто розповіла про перенесену операцію. Через це їй довелось терміново скасувати концерти.

Знаменитості зробили операцію на голосових зв’язках. За словами Наталії, їй було морально важко. Про це вона повідомила в Instagram (valevska_official).

Як розповіла Валевська, нещодавно вона перенесла операцію на голосових зв’язках. Через це їй довелося перенести концерти. Для зірки сцена – велика частина життя.

Наразі співачка проходить реабілітацію і поступово відновлює голос.

"За цією посмішкою ви бачите лише один момент мого життя. А що насправді відбувається всередині — ніхто не знає. Я перенесла операцію на голосових зв’язках. Морально це було непросто", — поділилась зірка.

Наталія Валевська Фото: Instagram

Валевська зазначила, що цей непростий період змусив її зупинитися та переосмислити життя. Вона нарешті здійснила те, що відкладала роками. Зараз знаменитість відправилась у подорож та цінує кожну мить.

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"Я відправилася в мандри. Цінуйте кожну мить. І, якщо маєте можливість, дозволяйте собі те, що відкладали роками. Бо життя — воно зараз", — додала співачка.

Валевська відправилась у подорож Фото: Instagram

Окрім проблем з голосовими зв'язками, Наталія Валевська у 2025 році розповідала про захворювання щитоподібної залози, через яке вона постійно приймає гормональні препарати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У червні 2022 року українська співачка Валевська оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Володимиром Пригладем після 19 років шлюбу. За її словами, розрив обернувся для неї великими проблемами зі здоров'ям.

Також знаменитість вперше розповіла про три пережиті викидні та те, як вона пройшла через втрату. Артистка зізналася, що тема материнства є для неї дуже болючою.

Крім того, нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва отримала серйозні проблеми зі здоров’ям. У неї стався крововилив в голосову зв'язку. Тепер знаменитості може знадобитися операція.