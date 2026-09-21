Розовый обручился и оказался в центре нового скандала из-за насмешек над геями (фото)

Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый сделал предложение своей новой избраннице — Яне-Екатерине. Однако из-за поста в соцсети о помолвке комик вновь оказался в центре скандала.

На своей странице в Instagram (viktor_rozovyi) Розовый опубликовал фото с помолвки. Впрочем, в Threads уже активно обсуждают тот факт, что мужчина сделал акцент на паре геев, которые попали в кадр вместе с комиком и его возлюбленной.

Розового обвиняют в насмешках над геями

После скандального расставания с Ольгой Мерзликиной Розовый начал встречаться с Яной-Екатериной. Прошел год их отношений, и пара уже обручилась. Предложение руки и сердца Виктор сделал в Нидерландах.

На опубликованной фотографии с помолвки Розовый позировал вместе со своей избранницей, а позади них обнималась ЛГБТ-пара. Именно на них комик сделал акцент и успел подвергнуться критике в соцсетях.

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"Мы обручились, а в центре внимания — пара геев по-голландски. 3 августа, ровно через год после того, как мы начали встречаться, решили перейти на новый этап — и стать женихами", — написал Розовый.

Розовый обручился со своей возлюбленной Фото: Instagram

Пользователи сети возмутились высказыванием комика о геях и сочли это оскорблением в адрес ЛГБТ:

"Я, конечно, извиняюсь, но что это за кринж?";

"Ну, Витя не удивляет";

"Вы считаете нормальным, что люди, объявившие о помолвке, почему-то выставили на первый план фото геев, а не самих себя, учитывая высказывания Розового об ЛГБТ?";

"А вы ожидали адекватности от Розового?";

"Витя думает о геях больше, чем сами геи, ничего нового".

Скандал с Розовым Фото: Threads Скандал с Розовым Фото: Threads Скандал с Розовым Фото: Threads Скандал с Розовым Фото: Threads Скандал с Розовым Фото: Threads

Интересно, что Розовый несколько раз высказывался публично по поводу ЛГБТ. В 2024 году он опубликовал пост с патчем, на котором была изображена символика феминизма и ЛГБТ, подписав его так: "Я на войне не видел этой левой х*йни".

Кроме того, комик в одном из интервью заявил, что не видел на фронте военнослужащих из числа ЛГБТ, и назвал лесбиянок, геев и трансгендерных людей "мифическими существами".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктор Розовый впервые публично представил свою новую девушку Яну-Екатерину из Львова, ответив на критику пользователей социальных сетей после скандального интервью о личной жизни с бывшей женой.

Также комик публично обратился к бывшей супруге. Военный требует, чтобы она предоставила финансовую отчетность о средствах, которые собирались на его реабилитацию после ранения в 2024 году.

Кроме того, Виктор Розовый выпустил едкую пародию, в которой остро высмеял публичную позицию и поведение рэпера Потапа за рубежом.