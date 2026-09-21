Розовий заручився та потрапив у новий скандал через висміювання геїв (фото)

Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий зробив пропозицію руки та серця своїй новій обраниці – Яні-Катерині. Однак через допис у соцмережі про заручини комік знову потрапив у скандал.

На своїй сторінці в Instagram (viktor_rozovyi) Розовий оприлюднив фото із заручин. Втім, у Threads вже активно обговорюють те, що чоловік зробив акцент на парі геїв, які потрапили у кадр з коміком та його коханою.

Розового звинувачують у висміюванні геїв

Після скандального розставання з Ольгою Мерзлікіною Розовий почав зустрічатись з Яною-Катериною. Минув рік їхніх стосунків, і пара вже заручилась. Пропозицію руки й серця Віктор зробив у Нідерландах.

На оприлюдненому фото із заручин Розовий позував разом з обраницею, а позаду них обіймалась пара ЛГБТ. Саме на них комік зробив акцент та встиг потрапити на критику у соцмережі.

"Ми заручилися, а у фокусі — по-нідерландськи пара геїв. 3 серпня, рівно через рік після того, як ми почали зустрічатися, вирішили перейти на новий етап — і стати нареченими", — написав Розовий.

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Розовий заручився з коханою Фото: Instagram

Користувачі мережі обурились фразою коміка про геїв і сприйняли це за образу ЛГБТ:

"Я, вибачаюсь, звичайно, але це що за крінж?";

"Ну Вітя не дивує";

"Ви вважаєте нормальним, що люди, які оголосили про заручини, чомусь виставили на передній план фото геїв, а не їх самих, враховуючи вислови Розового про ЛГБТ?";

"А ви очікували адеквату від Розового?";

"Вітя думає про геїв більше, ніж самі геї, нічого нового".

Скандал з Розовим Фото: Threads Скандал з Розовим Фото: Threads Скандал з Розовим Фото: Threads Скандал з Розовим Фото: Threads Скандал з Розовим Фото: Threads

Цікаво, що Розовий кілька разів робив публічні висловлювання щодо ЛГБТ. У 2024 році він оприлюднив допис із патчем із символікою фемінізму та ЛГБТ, підписавши: "Я на війні не бачив цієї лівої х*йні".

Також комік в одному з інтерв'ю заявляв, що не бачив на фронті ЛГБТ-військових і назвав лесбійок, геїв та трансгендерних людей "міфічними істотами".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віктор Розовий вперше публічно представив свою нову дівчину Яну-Катерину зі Львова, відповівши на критику користувачів соціальних мереж після скандального інтерв'ю про особисте життя з колишньою дружиною.

Також комік публічно звернувся до колишньої дружини. Військовий вимагає, щоб та надала фінансову звітність щодо коштів, які збирали на його реабілітацію після поранення у 2024 році.

Крім цього, Віктор Розовий випустив їдку пародію, у якій гостро висміяв публічну позицію та поведінку репера Потапа за кордоном.