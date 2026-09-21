"400, була 750": продавщица сумок с характером уже неделю разрывает соцсети (фото, видео)

Блогерша Анна, которая ведет прямые эфиры по продаже одежды в секонд-хенде, за считанные дни стала главной темой для обсуждения в TikTok. Её резкая манера общения с покупателями собрала миллионы просмотров и разделила аудиторию на два лагеря. Причиной фурора стала фраза о продаже сумки за 400 гривен, которую уже разнесли на цитаты и мемы.

В своих стримах в TikTok блогерша @anna_bags4 не церемонится с аудиторией: откровенно упрекает зрителей в равнодушии к товару, не стесняется нецензурной лексики и бурно реагирует на каждый комментарий в чате. Именно эта манера "как есть", без всякого глянца, и задела пользователей за живое — реакции посыпались лавиной. Фокус обратил внимание на опыт блогерши.

Хотела продать сумку

Вирусным стал фрагмент, в котором продавщица пытается сбыть чёрную сумку с бамбуковой ручкой. Эфир получился настолько выразительным, что одна фраза мгновенно стала народной: "Было 750, 400. Была 750, до**ки, 400! Была 750, 400. Все ясно. Все, идите на х**. Берите сумки, пожалуйста, из "Анди-Манди" и ходите как пи**ки, спасибо".

Видео дня

Мнения в комментариях разделились: часть зрителей возмущена таким уровнем обслуживания, другие же с восторгом называют это "пространством искренности" и своеобразным маркетинговым гением. Равнодушных, впрочем, среди тех, кто посмотрел эфиры, почти не осталось.

Подводя итоги распродажи, героиня добавила ещё одну фразу, которая также стала её визитной карточкой: "Кто успел купить — тот молодец, а все остальные с пакетом "АТБ" ходите, как лашкаморки".

Анна прославилась благодаря одной фразе Фото: TikTok

От скандала до тренда

Аудиодорожка с этим эфиром теперь живет своей жизнью: пользователи TikTok массово снимают под нее пародии и дуэты, а фраза о сумке "за 400" стала мемом. За считанные дни продавщица секонд-хенда превратилась в главного интернет-персонажа недели.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Еще одна украинка также оказалась в центре вирусной истории, связанной с секонд-хендом: она нашла деньги в кармане подержанной вещи и рассказала об этой неожиданной находке в соцсетях.

Сегодня секонд-хенды всё чаще становятся источником не только одежды для себя, но и подарков для близких. Если раньше сама идея подарить кому-то вещь из подержанной одежды вызывала удивление, то теперь это воспринимается вполне естественно, без какого-либо оттенка табу.

Впрочем, следует понимать: далеко не всё, что попадается на вешалках в секонд-хенде, действительно заслуживает внимания. Есть вещи, которые лучше обходить стороной, даже если ценник соблазняет — риск приобрести некачественный или опасный товар способен перевесить любую экономию. Поэтому иногда лучше уделить поискам чуть больше времени, чем потом кусать локти из-за неудачной покупки.